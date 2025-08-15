Topo

Com prêmio estimado de R$ 3,4 milhões, veja dezenas sorteadas da Dupla Sena

15/08/2025 20h14

A Dupla Sena realizou hoje o sorteio do concurso 2847.

O que aconteceu:

No primeiro sorteio, as dezenas foram 01-08-31-32-39-50.

No segundo sorteio, saíram os seguintes números: 16-30-33-38-42-44.

O prêmio estimado é de R$ 3,4 milhões.

A Caixa ainda não divulgou se houve apostas vencedoras. Assim que o fizer, o texto será atualizado.

Quanto custa apostar na Dupla Sena?

Depende de quantos números você pretende colocar no jogo. A aposta mínima custa R$ 3, e você tem direito de escolher seis dezenas de 1 a 50. Se quiser colocar um número a mais para aumentar as chances de acerto, o preço do jogo sobe para R$ 21. No cenário mais caro, com 15 números no volante, a aposta chega a custar R$ 15.015.

E quais são as minhas chances de ganhar na Dupla Sena?

Isso também varia de acordo com a quantidade de dezenas na sua aposta. Com a menor (R$ 3), de seis números, a chance de acertar todas as bolinhas de algum dos dois sorteios é de uma em 15.890.700. Jogando uma dezena a mais (R$ 21), a probabilidade aumenta. Passa a ser de uma em 2.270.100. Quem estiver disposto a pagar mais de R$ 15 mil na aposta com 15 dezenas terá uma chance em 3.174 de cravar algum dos dois sorteios e levar algum dos maiores prêmios.

