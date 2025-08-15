Topo

Notícias

Dow Jones sobe após ganhos da UnitedHealth e outros índices caem com incerteza sobre corte de juros

15/08/2025 17h21

Por Saeed Azhar e Johann M Cherian e Sanchayaita Roy

NOVA YORK (Reuters) - O índice Dow Jones fechou em alta após atingir um recorde intradiário nesta sexta-feira, com um salto das ações da UnitedHealth depois que a Berkshire Hathaway aumentou sua participação na seguradora de saúde, mas outros índices de Wall Street caíram, conforme dados mistos obscureceram o próximo movimento de política monetária do Federal Reserve.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 perdeu 0,29%, para 6.449,68 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq caiu 0,40%, para 21.626,68 pontos. O Dow Jones subiu 0,10%, para 44.955,09 pontos.

