Dow Jones atinge máxima recorde na abertura com otimismo sobre corte de juros

15/08/2025 10h39

(Reuters) - O índice Dow Jones abriu em uma máxima recorde nesta sexta-feira, com as ações da UnitedHealth saltando depois que a Berkshire Hathaway aumentou sua participação na seguradora de saúde, enquanto as expectativas de um corte na taxa de juros pelo Federal Reserve em setembro melhoravam o sentimento.

O Dow Jones subia 0,55% na abertura, para 45.159,91 pontos.

O S&P 500 abriu em alta de 0,14%, a 6.477,38 pontos, enquanto o Nasdaq Composite recuava 0,01%, para 21.709,336 pontos na abertura.

(Reportagem de Sanchayaita Roy)

