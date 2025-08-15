Topo

Dor no calcanhar ao longo do dia? Veja possíveis causas e soluções

Sapatos e mudança no peso podem causar desconforto no calcanhar
15/08/2025

O calcanhar é uma das principais estruturas de sustentação do corpo e, por isso, está sujeito a sobrecargas e lesões. É nele que se concentram ossos, tendões, músculos, terminações nervosas e estruturas de amortecimento —todos trabalhando juntos para manter o equilíbrio e permitir a movimentação.

Os fatores de risco mais comuns para dores no calcanhar incluem obesidade, redução da mobilidade do tornozelo e do pé, longos períodos em pé, e prática de esportes de impacto, como corrida, futebol e dança. Alterações anatômicas, como pés chatos ou com curvatura acentuada, também podem contribuir para o problema.

Entre as causas frequentes estão:

  • Fascite plantar: inflamação da fáscia que liga o calcanhar aos dedos, geralmente pior pela manhã ou após repouso;
  • Esporão do calcâneo: calcificação que pode causar dor quando há inflamação;
  • Doença de Sever: comum em crianças e adolescentes ativos, afeta a cartilagem de crescimento do calcanhar;
  • Tendinite: inflamação do tendão de Aquiles ou dos fibulares, provocando dor e limitação de movimento;
  • Bursite no calcanhar: inflamação da bursa que amortece o impacto entre o calcanhar e o tendão de Aquiles;
  • Disfunção do tendão tibial posterior: altera o formato do pé, deixando-o plano;
  • Fraturas: diretas no calcanhar ou decorrentes de lesões na perna e tornozelo.

Até mesmo mudanças significativas de peso, como após cirurgia bariátrica, podem desencadear desconforto, já que alteram a forma como o corpo distribui a carga ao caminhar.

Como é feito o diagnóstico

Identificar a causa exata da dor exige avaliação detalhada com um ortopedista ou fisioterapeuta especializado. O profissional irá considerar o histórico clínico, a rotina de atividades, possíveis traumas e hábitos de calçado.

Exames de imagem auxiliam na confirmação:

  • Radiografia: mostra ossos e calcificações, como no caso do esporão;
  • Ultrassonografia: permite observar tendões e tecidos moles em movimento;
  • Ressonância magnética: detalha músculos, ligamentos e estruturas internas além dos ossos;
  • Tomografia: útil para avaliar fraturas complexas.

Esse processo é fundamental para evitar tratamentos inadequados que, em vez de melhorar, podem agravar o quadro. Procedimentos como massagens sem acompanhamento profissional não corrigem alterações estruturais e podem gerar mais dor.

Tratamento e prevenção

O tratamento depende do diagnóstico, mas costuma incluir medidas como:

  • Repouso e diminuição de atividades de impacto;
  • Uso de palmilhas personalizadas para corrigir a pisada;
  • Aplicação de gelo para reduzir a inflamação;
  • Medicamentos anti-inflamatórios sob orientação médica;
  • Fisioterapia para alongar e fortalecer a musculatura dos pés e pernas;
  • Cirurgia apenas em casos graves ou resistentes ao tratamento conservador.

Para prevenir, recomenda-se manter hábitos de vida saudáveis, controlar o peso, escolher calçados adequados e alongar a região posterior das pernas antes e depois das atividades físicas. Evitar o uso excessivo de salto alto também ajuda, pois o encurtamento da musculatura e do tendão de Aquiles aumenta a sobrecarga no calcanhar.

*Com informações de reportagem publicada em 09/05/2024

