Dólar tem leve baixa na abertura com encontro entre Trump e Putin e dados no radar

15/08/2025 09h13

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar à vista tinha leve baixa ante o real nas primeiras negociações desta sexta-feira, a caminho de fechar a semana com uma queda modesta, conforme os investidores voltam suas atenções para o encontro entre os presidentes dos Estados Unidos e da Rússia mais tarde, com dados econômicos também no radar.

Às 9h05, o dólar à vista caía 0,27%, a R$5,4030 na venda. Na semana, a moeda acumula queda de 0,6%.

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha baixa de 0,18%, a R$5,424.

Na quinta-feira, o dólar à vista fechou em alta de 0,31%, a R$5,4179.

O Banco Central fará nesta sessão um leilão de até 35.000 contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 1º de setembro de 2025.

(Por Fernando Cardoso)

