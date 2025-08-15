Topo

Dirigente diz precisar de outro relatório de inflação para saber se Fed está no caminho certo

15/08/2025

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Chicago, Austan Goolsbee, ponderou que ainda precisa de outro relatório sobre a inflação americana para saber se o BC dos EUA está no caminho certo em relação aos juros, em entrevista para a CNBC, nesta sexta-feira. Segundo ele, os últimos dados dos índices PPI (inflação ao produtor) e do CPI (inflação ao consumidor) causam "um tom de inquietação" e são "uma área de preocupação", mas o Fed não irá reagir "de maneira exagerada" aos números.

"Precisamos descobrir que parte dos aumentos de preços ignorar e a qual responder", afirmou o dirigente, ao ressaltar que o Fed não precisa segurar as taxas de juros nos níveis atuais "para sempre".

Goolsbee disse que se tiver indicação em setembro ou nos próximos meses de que a economia não está em uma espiral inflacionária, é possível cortar os juros.

"Se continuarmos recebendo relatórios de inflação como os que tivemos antes, não há problema algum em levar as taxas até onde elas se estabilizarão", acrescentou o integrante do Fed.

Para ele, as tarifas têm uma elevada componente estagflacionária e muita incerteza foi adicionada por conta delas, mas a economia ainda possui muita força.

