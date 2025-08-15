Topo

Notícias

'Diaba Loira': criminosa é morta a tiros após confronto de facções no Rio

Mulher identificada como "Diaba Loira" era procurada pela polícia do Rio - Divulgação
Mulher identificada como 'Diaba Loira' era procurada pela polícia do Rio Imagem: Divulgação
do UOL

Em colaboração com UOL, no Rio de Janeiro

15/08/2025 15h12

Eweline Passos Rodrigues, conhecida como "Diaba Loira", foi morta a tiros durante um confronto entre facções criminosas no Morro do Fubá, Zona Norte do Rio de Janeiro, na madrugada de hoje. A informação foi confirmada pela Polícia Militar.

O que aconteceu

Tiroteio envolveu traficantes do Comando Vermelho (CV) e do Terceiro Comando Puro (TCP), facção que Eweline havia se filiado após deixar o CV. Trata-se do quinto episódio de violência registrado na região, que vive uma intensa disputa territorial entre os criminosos rivais.

Faccionada, de 28 anos, foi encontrada em Cascadura, quilômetros de distância da área do confronto. Imagens do corpo circulam pelas redes sociais.

"Diaba Loira" estava foragida desde 2023, quando trocou tiros com a Polícia Militar durante uma operação na Gardênia Azul. Ela chegou a postar na internet comentando sobre o incidente e confirmando sua participação. A mulher costumava contar a rotina de uma integrante de facção na internet, o que deixou ela visada.

Natural de Santa Catarina, Eweline Passos Rodrigues foi vítima de uma tentativa de feminicídio cometida pelo ex-parceiro. De acordo com ela, o episódio a motivou a entrar para o tráfico com o intuito de buscar proteção.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Toffoli anula atos da Lava Jato contra Vaccari Neto, ex-tesoureiro do PT

Justiça decreta prisão preventiva de PM que matou marceneiro por engano

Felca e advogados comentam prisão de Hytalo Santos e parabenizam autoridades

'Diaba Loira': criminosa é morta a tiros após confronto de facções no Rio

Avião do governo russo pousa no Alasca antes das negociações entre Putin e Trump

Presidente de Portugal anuncia morte em incêndios no leste do país

Cidade de Washington processa governo de Trump por tomar controle da polícia

Swiatek se classifica para suas terceiras semifinais seguidas de Cincinnati

'Nunca mais': reduto indígena da Bolívia perde a fé na esquerda

Economia da Colômbia cresceu 2,1% na comparação anual no 2T

Ficou 9 dias em zona selvagem: homem é salvo após escrever socorro em pedra