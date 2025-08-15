'Diaba Loira': criminosa é morta a tiros após confronto de facções no Rio

Eweline Passos Rodrigues, conhecida como "Diaba Loira", foi morta a tiros durante um confronto entre facções criminosas no Morro do Fubá, Zona Norte do Rio de Janeiro, na madrugada de hoje. A informação foi confirmada pela Polícia Militar.

O que aconteceu

Tiroteio envolveu traficantes do Comando Vermelho (CV) e do Terceiro Comando Puro (TCP), facção que Eweline havia se filiado após deixar o CV. Trata-se do quinto episódio de violência registrado na região, que vive uma intensa disputa territorial entre os criminosos rivais.

Faccionada, de 28 anos, foi encontrada em Cascadura, quilômetros de distância da área do confronto. Imagens do corpo circulam pelas redes sociais.

"Diaba Loira" estava foragida desde 2023, quando trocou tiros com a Polícia Militar durante uma operação na Gardênia Azul. Ela chegou a postar na internet comentando sobre o incidente e confirmando sua participação. A mulher costumava contar a rotina de uma integrante de facção na internet, o que deixou ela visada.

Natural de Santa Catarina, Eweline Passos Rodrigues foi vítima de uma tentativa de feminicídio cometida pelo ex-parceiro. De acordo com ela, o episódio a motivou a entrar para o tráfico com o intuito de buscar proteção.