Dia dos Solteiros: 15 sex toys para curtir e potencializar o seu prazer

O Dia dos Solteiros é comemorado hoje, 15 de agosto. E para quem está "livre, leve e solteiro", o Guia de Compras UOL preparou uma seleção especial de sex toys que podem ser aproveitados sem precisar de companhia.

A nossa lista tem vibradores, sugadores de clitóris e masturbadores, além de lubrificantes que prometem intensificar o momento de prazer. Confira detalhes sobre cada um deles a seguir.

É feito com material que promete ser flexível e lavável

Possui relevos e texturas variadas para proporcionar diferentes sensações.

À base de água, é feito com vitamina E, propilenoglicol, ácido cítrico, fósforo e óleo de ricino, segundo a fabricante;

Pode ser usado para massagens e para ampliar as sensações de estímulo ao usar diferentes tipos de sex toys;

Tem mais de três mil avaliações de compradores na Amazon e registrou mais de mil compras no mês passado.

Feito de silicone;

Tem 30 modos de vibração;

Acompanha três sachês de lubrificante que podem ser usados com o vibrador.

Ideal para estimular novas sensações e experiências, inclusive massagens;

Pode ser aplicado diretamente na pele ou na superfície a ser lubrificada;

Fórmula solúvel em água, promete não manchar a pele nem a roupa.

Estimula o clitóris com nove modos de pulsação;

É feito em material macio ao toque e de fácil limpeza.

Oferece 20 modos de vibração e cinco velocidades;

Resistente à água.

Tem 10 velocidades;

Pode ser usado no clitóris, nos mamilos, seios e na vulva;

É feito de silicone e está disponível na cor rosa —já testamos o modelo no Guia de Compras UOL.

Pode ser controlado por aplicativo;

À prova d'água, pode ficar imerso em até 1 m de profundidade durante 30 min.

2 em 1: de um lado tem um sugador de clitóris e do outro um vibrador;

8 modos de sucção e 8 modos de vibração.

Três modos de sucção do pênis e dez modos de vibração;

É recarregável e fácil de limpar, segundo o fabricante.

É um dos sex toys mais vendidos no Brasil. Ele entra na categoria de sugadores de clitóris com pulsos de ar e tecnologia de ondas de pressão. O objetivo é simular o sexo oral —o modelo já foi testado e o resultado foi orgasmos em um minuto.

É impermeável (pode ser imerso em até um metro de profundidade de água) e oferece 11 intensidades de vibração.

O plug anal dá para ser usado sozinho(a) ou acompanhado(a);

Com controle remoto, tem nove modos de vibração;

Possui bateria para em torno de 90 minutos de uso e é à prova d'água.

A ponta arredondada envolve o clitóris e leva ao prazer com uma rotação;

Feito de silicone macio e sedoso, de grau médico;

Com tecnologia de ondas de pressão sem contato para sucção;

Classificação à prova d'água IPX7 e pode ser levado ao chuveiro ou banheira.

Fabricado com silicone macio de alta qualidade, tem superfície suave ao toque;

Possui seis modos de vibração;

Recarregável e à prova d'água.

