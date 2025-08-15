Topo

Notícias

Deputado Ricardo Ayres é escolhido relator da CPMI do INSS

15/08/2025 13h36

O relator da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que vai investigar a fraude do INSS envolvendo o desvio de recursos de descontos de aposentados e pensionistas será o deputado Ricardo Ayres (Republicanos-TO).

A escolha foi comunicada nesta sexta-feira (15) pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB). 

Notícias relacionadas:

"Desejo a ele, ao presidente [da CPMI] Omar Aziz (PSD-AM) e a todos os integrantes um excelente trabalho nesta pauta tão relevante para o país", escreveu Motta em uma rede social.

O deputado Ricardo Ayres disse à Agência Brasil que conduzirá um trabalho imparcial. 

"Vamos conduzir um trabalho técnico, imparcial, mas com rigor e responsabilidade, sobretudo para proteger nossos aposentados e pensionistas. Devemos isso ao país", afirmou.

A presidência do colegiado será conduzida pelo senador Omar Aziz (PSD-AM), cuja escolha foi divulgada na quarta-feira (13) pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre.

A CPMI deve ser instalada na próxima semana e será composta por 15 deputados e 15 senadores titulares, e terá 180 dias para apresentar o relatório final sobre as fraudes nos descontos de aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 

A Polícia Federal (PF) reuniu indícios da existência de irregularidades em parte dos cerca de R$ 6,3 bilhões da cobrança das mensalidades associativas de 2019 a 2024.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Problema de saúde de Zambelli não é compatível' com prisão, diz advogado

Moraes pediu para segurança checar celular de advogado em audiência da trama golpista

Processo contra Bolsonaro deve ter veredito ainda neste ano, diz professor

Toni, a hipopótamo pigmeu de Berlim, vai para a França

Japão comemora 80 anos de sua rendição na Segunda Guerra Mundial em meio a apelos pacifistas

Zelenskiy afirma que Rússia segue atacando Ucrânia antes de reunião entre Trump e Putin

Centro-Sul processa 50,217 milhões de t de cana na 2ª quinzena de julho

Campeonato francês começa com PSG favorito a conquistar novamente o título

BRF prevê queda de 2% no custo da ração no 2º semestre, diz CFO

Julgamento de Bolsonaro: STF começará a debater veredito em 2 de setembro

Rui Costa diz que ataque dos EUA ao Mais Médicos é infundado e que Brasil não se curvará