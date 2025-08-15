Topo

Defesa de Bolsonaro pede que políticos façam visitas sem pedir autorização

O ex-presidente Jair Bolsonaro em prisão domiciliar, em Brasília Imagem: Adriano Machado - 14.ago.2025/Reuters
Do UOL, em São Paulo

15/08/2025 18h37Atualizada em 15/08/2025 18h45

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) enviou uma lista de seis políticos ao STF (Supremo Tribunal Federal) pedindo que eles possam visitá-lo sem pedir autorização judicial.

O que aconteceu

Defesa pede que deputados, líderes do PL e senador possam ir à residência do ex-presidente de "forma livre". São eles: os deputados federais Altineu Côrtes (PL-RJ), Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) e Carol de Toni (PL-SC), o senador Rogério Marinho (PL-RN), o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e o vice-presidente estadual do PL em Rondônia, Bruno Scheid.

Pedido dos advogados é pela interação "frequente" de Bolsonaro com os seis políticos. "Tal medida se justifica pela relevância institucional e pela função de liderança exercida por tais autoridades, cuja interação com o peticionante é frequente e necessária, considerando seu papel no núcleo político mais próximo deste."

Segundo a defesa, lista "preserva o controle judicial" sobre a medida cautelar proibindo visitas sem autorização da Corte. "Tal solicitação de prioridades se fundamenta na necessidade de garantir a máxima flexibilidade para as lideranças políticas acima listadas, ao mesmo tempo em que se preserva o controle judicial sobre a medida cautelar imposta."

Outras visitas já foram autorizadas pelo STF. Desde o início da prisão, familiares de Jair Bolsonaro e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), estiveram com o presidente.

Bolsonaro cumpre prisão domiciliar desde o último dia 4. A medida foi determinada após o STF entender que o ex-presidente descumpriu restrições às quais estava submetido ao participar por videochamadas de manifestações.

STF marcou julgamento de Bolsonaro e aliados para o próximo dia 2. Hoje, o ministro Cristiano Zanin divulgou que, nesta data, o ex-presidente e outros sete réus da trama golpista começam a ser julgados.

