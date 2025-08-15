Topo

Daly, do Fed, diz que mais ou menos dois cortes de juros são apropriados este ano

15/08/2025 21h03

(Reuters) - A presidente do Federal Reserve de San Francisco, Mary Daly, sinalizou que ainda está de acordo com a ideia de começar a afrouxar a política monetária já no próximo mês em uma entrevista após relatórios econômicos que mostraram vendas no varejo mais fortes do que o esperado e um salto inesperado nos preços no atacado no mês passado.

Um mercado de trabalho que está enfraquecendo, uma economia que está desacelerando, mas não está lenta, em comparação com uma inflação que ainda está acima da meta do Fed "justificaria alguns cortes ainda este ano", disse Daly a Maria Bartiromo, da Fox Business, em entrevista que foi ao ar nesta sexta-feira. 

"É claro que vamos esperar para ver os dados e talvez sejam menos, talvez sejam mais, mas, em última análise, acho que dois continuam sendo uma boa projeção."

"O que eu não quero é ficar tão preocupada com a possibilidade de a inflação voltar a subir ou ser persistente a ponto de esperarmos por essa clareza e não apoiarmos o mercado de trabalho", disse ela.

(Por Ann Saphir)

