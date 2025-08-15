Topo

Cyrela vai avaliar dividendo extraordinário no 2º semestre, diz CFO

15/08/2025 11h41

SÃO PAULO (Reuters) - A Cyrela vai discutir a possibilidade de pagar dividendos extraordinários aos acionistas no segundo semestre, afirmou nesta sexta-feira o diretor financeiro da construtora, Miguel Mickelberg, em teleconferência com analistas.

O executivo também comentou sobre a posição de caixa da empresa, que no segundo trimestre apresentou um consumo de R$392 milhões, em relação à queima de R$61 milhões no mesmo período do ano passado. Segundo Mickelberg, esse consumo foi impulsionado, principalmente, por um desembolso maior com compra de terrenos.

Para o segundo semestre, disse o CFO, deve haver alguma "reversão" desse consumo, mas a Cyrela ainda deve encerrar o ano com uma posição de caixa aquém do esperado, dada uma mudança na composição da velocidade de vendas (VSO) entre unidades de estoque mais jovem e estoques prontos e semi-prontos.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)

