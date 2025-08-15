Topo

Notícias

CORREÇÃO-Setor químico elogia pacote para enfrentar tarifaço, mas pede maior defesa comercial

15/08/2025 08h05

(No texto publicado na véspera, entidade corrigiu moeda a partir do 4º parágrafo para dólares, não reais)

SÃO PAULO (Reuters) - A indústria química brasileira classificou como "passo importante" o anúncio do conjunto de medidas do governo federal para apoiar empresas do país atingidas pela tarifa de importação de 50% dos Estados Unidos contra produtos do Brasil, que entrou em vigor neste mês.

O plano, apresentado na véspera pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, "dialoga com demandas históricas do setor químico e de seus principais clientes", afirmou a Abiquim em comunicado à imprensa nesta quinta-feira.

Mas o setor aproveitou para cobrar do governo medidas auxiliares como a aprovação de direitos provisórios antidumping que estão em análise na Câmara de Comércio Exterior há meses; a renovação e a inclusão de novos produtos químicos na lista de desequilíbrios comerciais conjunturais do Mercosul; e a aprovação no Congresso do Programa Especial de Sustentabilidade da Indústria Química (Presiq).

Segundo a entidade, dos 700 produtos inicialmente incluídos no tarifaço de Donald Trump contra o Brasil, cinco foram excluídos das novas tarifas. Esses cinco produtos representam cerca de US$1 bilhão em exportações do setor aos EUA.

A Abiquim afirmou que identificou outros 90 produtos que representam outros US$500 milhões em exportações anuais do setor que poderiam ser excluídos das tarifas norte-americanas se "avanços rápidos nas negociações diretas entre os governos brasileiro e americano" forem obtidos.

O setor não espera impactos imediatos em mão-de-obra na indústria química, disse a Abiquim, citando que os trabalhadores são altamente qualificados e por isso há uma tendência de que os efeitos do tarifaço sejam sentidos "de forma mais lenta".

"A dimensão inédita do pacote exige acompanhamento para avaliar se será suficiente ou se será necessária uma segunda fase", disse a Abiquim citando o plano Brasil Soberano.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

STF retoma julgamento de Zambelli por porte ilegal de arma; já há maioria pela condenação

Quais são as exigências de Moscou e Kiev antes da cúpula Putin-Trump sobre a guerra na Ucrânia?

Israel usa folhetos para ordenar evacuações em bairros de Gaza

Escritório de direitos humanos da ONU diz que plano de Israel para assentamento viola direito internacional

Chuvas de monção deixam quase 120 mortos no Paquistão em 24h

Ucrânia ataca refinaria de petróleo na Rússia poucas horas antes de reunião Putin-Trump

Trump tenta arrancar de Putin acordo de cessar-fogo na Ucrânia em reunião no Alasca

Inundações deixam 60 mortos na Índia

Motta vê 'ambiente' para volta de aval legislativo a inquérito contra deputado

Caixa libera abono salarial para nascidos em novembro e dezembro

Charles III recorda o custo dos conflitos no 80º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial