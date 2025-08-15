Topo

Notícias

Conselho do BB elege Gilson Bittencourt para vice-presidência de Agronegócios

15/08/2025 10h59

Brasília, 15 - O Banco do Brasil (BB) informou que o seu Conselho de Administração elegeu Gilson Bittencourt para o cargo de vice-presidente de Agronegócios e Agricultura Familiar. A mudança foi anunciada pelo BB em comunicado ao mercado publicado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A eleição ocorreu na quarta-feira, 13, e Bittencourt tomou posse na quinta-feira, 14.Bittencourt foi indicado ao cargo em 22 de julho, em substituição a Luiz Gustavo Braz Lage. A indicação passou em processo de elegibilidade do banco com trâmites nas instâncias competentes de governança para posterior eleição pelo Conselho de Administração. Bittencourt é agrônomo formado pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), especialista em Análise de Políticas Públicas pela Universidade do Texas/EUA, e mestre em Desenvolvimento Econômico pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Desde janeiro de 2023, ocupa o cargo de subsecretário de Política Agrícola e Negócios Agroambientais do Ministério da Fazenda. Atualmente também é membro do Conselho de Administração da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e do Conselho de Administração da Livelo.O mandato para diretoria executiva será de 2025 a 2027. Além de Bittencourt, o Conselho de Administração do banco elegeu Alexandre Bocchetti Nunes para o cargo de diretor Jurídico e Pedro Henrique Duarte Oliveira para o cargo de diretor de Contadoria, informou o BB no comunicado.

