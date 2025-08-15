Confiança do consumidor dos EUA recua em agosto; expectativas de inflação sobem

WASHINGTON (Reuters) - A confiança dos consumidores dos Estados Unidos caiu em agosto, uma vez que as famílias previram o aumento dos preços dos produtos devido às tarifas do presidente Donald Trump.

Nesta sexta-feira, a Pesquisa de Consumidores da Universidade de Michigan informou que seu Índice de Confiança do Consumidor caiu para 58,6 neste mês, em comparação com a leitura de 61,7 em julho.

Economistas consultados pela Reuters previam que o índice subiria ligeiramente para 62,0.

"Essa deterioração decorre, em grande parte, das crescentes preocupações com a inflação", disse Joanne Hsu, diretora da pesquisa, em um comunicado.

"As condições de compra de bens duráveis caíram 14%, sua leitura mais baixa em um ano, com base nos preços altos."

As expectativas de inflação em 12 meses dos consumidores aumentaram para 4,9% neste mês, de 4,5% em julho. As expectativas de inflação de longo prazo subiram para 3,9%, de 3,4% no mês passado.

(Reportagem de Lucia Mutikani)