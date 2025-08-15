Topo

Comerc nega negociações para venda da companhia pela Vibra

15/08/2025 18h55

SÃO PAULO (Reuters) - A Comerc Energia informou nesta sexta-feira que não existem quaisquer negociações para a venda da companhia, em esclarecimentos ao mercado após notícia de que sua acionista Vibra Energia teria colocado a empresa à venda.

O jornal Valor Econômico noticiou na véspera que a Vibra teria colocado à venda a Comerc, com a qual firmou acordo em agosto do ano passado para adquirir a participação remanescente de 50% na geradora de energia, tornando-se sua única acionista.

"Após consultar seu único acionista, Vibra Energia S.A., não existem quaisquer negociações para a venda da companhia", disse a Comerc Energia em comunicado ao mercado.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)

