Colheita de milho 2ª safra do Brasil avança para 84,33% da área, diz Pátria AgroNegócios

15/08/2025 20h11

SÃO PAULO (Reuters) - A colheita de milho segunda safra do Brasil na temporada 2024/25 atingiu 84,33% da área total, ante 91,28% na mesma época do ano passado, informou a consultoria Pátria AgroNegócios nesta sexta-feira.

"Reta final de colheita. Números de produtividade colocam produção total da segunda safra em quase 108 milhões de toneladas", disse a consultoria.

Mato Grosso do Sul e São Paulo seguem com menores avanços entre os grandes produtores, segundo a Pátria AgroNegócios, enquanto os demais Estados já superam o percentual de 80% colhido.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)

