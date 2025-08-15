Tarifaço: Indústria fará nova missão aos EUA e quer propor mais exceções



A CNI (Confederação Nacional da Indústria) prepara uma nova missão aos Estados Unidos para desenhar uma estratégia conjunta com empresas americanas afetadas pelo tarifaço contra os produtos brasileiros. Uma das metas é apresentar uma nova lista de exceções à tarifa adicional de 40%.

"Os esforços continuam", disse Frederico Lamego, superintendente de Relações Internacionais da CNI, em entrevista ao UOL.

O que aconteceu

Indústria realizará nova missão em Washington nos dias 3 e 4 de setembro. Representantes dos setores afetados pela tarifa devem se reunir com compradores e fornecedores dos Estados Unidos, a fim de desenharem uma estratégia conjunta de ação. O encontro é organizado com auxílio da Câmara de Comércio dos EUA.

O objetivo principal é estabelecer uma agenda com empresas compradoras americanas para entender o impacto das tarifas e o que elas estão planejando de estratégia de engajamento para conscientizar autoridades americanas de que essas tarifas não fazem sentido.

Frederico Lamego, superintendente de Relações Internacionais da CNI

Uma das metas da missão é encaminhar uma lista ampliada de exceções à taxação extra. Dentre os produtos que estão taxados em 50% (taxa de 10%, mais a tarifa extra de 40%) e que podem ser candidatos a entrar numa nova lista de exceções estão café, carne, madeira e equipamentos de construção civil. Atualmente, a lista de exceções ao tarifaço consta de 694 itens.

Encontros com governo e congressistas americanos são considerados. A missão ainda está em planejamento, mas "é bem possível" que ela inclua encontros com o governo e congressistas americanos, disse Lamego.

CNI contratou escritórios nos EUA. A missão a Washington está sendo desenhada com auxílio de um escritório de lobby contratado pela CNI para tentar convencer o governo americano a reverter a taxação. A entidade também contratou um escritório de advocacia para atuar no processo junto ao USTR (Escritório da Representação Comercial dos EUA), órgão que investiga práticas comerciais que supostamente prejudicam empresas americanas.

Resposta a investigação

Em outra frente de atuação, a CNI vai apresentar uma resposta ao processo que investiga o Brasil nos EUA. A documentação será entregue na segunda-feira (18), no âmbito da investigação sobre o Brasil em curso no USTR.

Uma audiência do processo está marcada para o dia 3 de setembro. Segundo Lamego, outras entidades empresariais brasileiras também devem enviar respostas ao órgão americano.

Dentre os argumentos levados pela CNI está o superávit comercial dos EUA com o Brasil. O saldo bilateral em favor dos americanos é da ordem de US$ 1 bilhão. A CNI vai argumentar ainda que a tarifa de importação do Brasil para produtos norte-americanos é de 2,7%.

Outro ponto a ser levantado é que não há discriminação de empresas americanas no Brasil. "O ambiente de negócios no Brasil em nenhum momento prejudica empresas americanas em detrimento de outras empresas no mundo e no Brasil", diz Lamego.