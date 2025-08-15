Topo

Notícias

Chuvas deixam 50 mortos em 24 horas no Paquistão

15/08/2025 05h55

Pelo menos 50 pessoas morreram, várias ficaram bloqueadas e dezenas ficaram feridas no norte do Paquistão nas últimas 24 horas devido às chuvas de monções que provocaram deslizamentos de terra, desabamento de casas e inundações repentinas, informaram as autoridades nesta sexta-feira.

A maioria das mortes (43, incluindo oito crianças e duas mulheres) ocorreu na província montanhosa de Khyber Pakhtunkhwa, na fronteira com o Afeganistão, informou a Autoridade de Gestão de Catástrofes. Sete pessoas faleceram na Caxemira.

As vítimas morreram nos "desabamentos de suas casas ou quando seus veículos ficaram presos em deslizamentos de terra", informou à AFP uma porta-voz das equipes de emergência.

Nesta área, "no distrito de Bajaur, chuvas torrenciais destruíram várias casas, onde mais de 20 pessoas ficaram presas", acrescentou a porta-voz.

Até o momento foram encontrados 18 corpos, segundo as autoridades. 

"No distrito de Lower Dir, o desabamento de casas provocou 15 mortes (...) e em Mansehra, um veículo caiu em um barranco, matando duas pessoas", acrescentaram as fontes. Outras sete pessoas morreram na Caxemira.

O país registrou mais de 350 mortes - metade delas crianças - desde o início das chuvas de monções de verão (hemisfério norte), no final de junho.

Em julho, Punjab, onde moram quase metade dos 255 milhões de habitantes do Paquistão, registrou um índice 73% maior de chuvas que no mesmo mês do ano passado. 

A temporada de monções, que começou mais cedo do que em anos anteriores, foi classificada como "incomum" pelas autoridades. 

A monção, que fornece entre 70% e 80% das chuvas anuais no sul da Ásia entre junho e setembro, é vital para a subsistência de milhões de agricultores na região.

strs-zz/arm/es/meb/fp

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Charles III recorda o custo dos conflitos no 80º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial

Negociações para tratado contra poluição por plásticos fracassam mais uma vez

Imperador do Japão expressa 'profundo pesar' 80 anos após a Segunda Guerra Mundial

Talibãs celebram quarto aniversário de retorno ao poder no Afeganistão

Vendas no varejo e produção industrial chinesa avançam menos que o esperado em julho

Michelle critica aliado que disse que faria churrasco na casa de Bolsonaro

Presidente do Equador declara cartel venezuelano como 'grupo terrorista'

Trump e Putin se reúnem no Alasca para debater o futuro da Ucrânia

Negociações sobre tratado mundial contra poluição por plásticos fracassam e terminam sem acordo

Chuvas deixam 50 mortos em 24 horas no Paquistão

Ouro rende mais que coca, mas garimpeiros são menos alvo que traficantes