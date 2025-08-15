Topo

Chuvas de monção deixam quase 120 mortos no Paquistão em 24h

15/08/2025 08h06

Quase 120 pessoas morreram em 24 horas no norte do Paquistão devido às chuvas de monção, segundo um novo balanço divulgado nesta sexta-feira (15) pelas autoridades. 

Pelo menos 110 pessoas morreram na província montanhosa de Khyber-Pakhtunkhwa, na fronteira com o Afeganistão, informou a autoridade local de gestão de desastres. Outras sete morreram na região da Caxemira. 

Este balanço eleva o número de mortos no país para mais de 400, incluindo muitas crianças, desde o início das monções de verão no final de junho.

