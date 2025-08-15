Chanceler russo usa camisa com sigla da URSS ao chegar ao Alasca

O chanceler russo, Sergey Lavrov, vestiu uma camisa com a sigla da antiga União Soviética ao chegar ao Alasca hoje para a reunião entre Estados Unidos e Rússia. O fato repercutiu nas redes sociais. Internautas acreditam que a escolha da vestimenta se trata de uma provocação aos americanos.

O que aconteceu

O representante russo foi flagrado utilizando uma camiseta com a sigla "CCCP" estampada. A abreviatura, em português, significa 'União das Repúblicas Socialistas Soviéticas'.

A cúpula entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente russo Vladimir Putin ocorre na cidade de Anchorage, no Alasca, por volta de 16h (horário de Brasília).

O local do encontro foi escolhido pela proximidade e também por abrigar uma grande base militar americana, facilitando a segurança dos chefes de estado. Os Estados Unidos suspenderam temporariamente tarifas de Rússia e aliados, além de emitir uma licença para possibilitar o desembarque de Putin no Alasca, de acordo com a CNN americana.

Como será a reunião

Esse será o primeiro encontro presencial dos líderes desde o início do conflito. A cúpula terá duas partes. A primeira será uma conversa entre os dois líderes, com a presença de intérpretes. Depois, eles se reunirão novamente em um almoço com a presença das delegações. No final, Trump e Putin devem participar de uma coletiva de imprensa para compartilhar o que foi acordado.

Reunião ocorre em meio a uma relação fragilizada. Em maio, Trump chegou a chamar Putin de louco após um ataque aéreo massivo contra a Ucrânia.

A ausência do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky é outro ponto de tensão para essa cúpula. A presença exclusiva de Trump e Putin gera desconfiança entre os líderes europeus e foi alvo de críticas da própria Ucrânia. Para apaziguar a situação, Trump disse que o líder do país europeu será convidado para o próximo encontro.