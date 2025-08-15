CBF divulga datas e horários das oitavas da Copa do Brasil Feminina

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta sexta-feira (15), as datas e horários dos confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil Feminina, que serão disputadas em um jogo único. As partidas envolvendo as 16 equipes restantes serão realizadas entre os dias 16 e 18 setembro.

A disputa por uma vaga nas quartas da competição nacional terá início com duas partidas no dia 16 de setembro: Sport contra Realidade Jovem (a partir das 15h, horário de Brasília) e Bahia versus Atlético-MG (às 18h).

Notícias relacionadas:

Outros quatro confrontos estão programados para o dia 17 de setembro: Corinthians e Juventude (às 15h), Bragantino contra Atlético-PI (às 17h), São Paulo versus Flamengo (às 18h) e o encontro entre Palmeiras e América-MG (às 19h).

As oitavas de final da Copa do Brasil Feminina chegam ao fim no dia 18 de setembro com dois jogos: Ferroviária e Vitória (às 16h) e Internacional contra Fluminense (às 18h).

Além disso, a CBF anunciou que as quartas de final serão jogadas no dia 24 de setembro, as semifinais em 5 de novembro e a decisão em 19 de novembro.