Cazorla volta à LaLiga com derrota do Oviedo em visita ao Villarreal

15/08/2025 20h47

O Villarreal venceu em casa o recém-promovido Oviedo, do veterano Santi Cazorla, por 2 a 0 nesta sexta-feira (15), pela primeira rodada do Campeonato Espanhol.

Cazorla, de 40 anos, que integrou a seleção espanhola na Eurocopa de 2008 e 2012, começou a partida no banco de reservas do time asturiano e entrou em campo aos 84 minutos, sendo aplaudido de pé pela torcida local, após ele ter vestido as cores do 'Submarino Amarelo' por dois períodos (2004-2011 e 2018-2020).

Antes da partida, Cazorla foi homenageado pelo Villarreal, que o presenteou com uma camisa comemorativa com o número 334, relativo à quantidade de partidas que ele disputou pelo clube.

Quando Cazorla entrou em campo, o Oviedo perdia por 2 a 0, graças aos gols do camaronês Etta Eyong (29') e do senegalês Pape Gueye (36').

Com o placar em 0 a 0, o Oviedo, que está de volta à primeira divisão após 24 anos, teve um pênalti a seu favor, mas o goleiro brasileiro Luiz Júnior defendeu a cobrança do atacante venezuelano Salomón Rondón.

O artilheiro da 'Vinotinto', de 35 anos, voltou a jogar na Espanha, onde atuou anteriormente por Málaga e Las Palmas.

Alberto Reina foi expulso aos 27 minutos, e o Oviedo jogou com dez homens por mais de uma hora.

A pior notícia da partida para o Villarreal foi a substituição do atacante Gerard Moreno, que saiu devido a uma lesão, logo no início do segundo tempo.

No outro jogo do dia, o que abriu o campeonato desta temporada, o Rayo Vallecano venceu o Girona por 3 a 1, com três gols no primeiro tempo de Jorge De Frutos (18'), Álvaro García (20') e Isaac Palazón (45' de pênalti).

Os catalães reduziram no segundo tempo por meio de Joel Roca (57'), mas não conseguiram dar a impressão de que iriam virar o jogo.

A primeira rodada da LaLiga continua neste fim de semana.

O atual campeão Barcelona estreia no sábado, em Mallorca.

O Real Madrid será o último time a estrear, na terça-feira, quando recebe o Osasuna no Santiago Bernabéu.

