Cargill Bioenergia construirá usina de etanol de milho em Goiás

SÃO PAULO (Reuters) - A Cargill Bioenergia construirá uma unidade produtora de etanol de milho anexa à sua usina de cana-de-açúcar em Cachoeira Dourada (GO), afirmou a assessoria de imprensa da empresa nesta sexta-feira.

O modelo do negócio será o mesmo que a empresa tem em Quirinópolis (GO), onde a divisão de biocombustíveis da Cargill no Brasil já produz etanol a partir de cana e milho.

A notícia do projeto da Cargill em Cachoeira Dourada foi publicada antes no portal especializado AgFeed. A empresa confirmou a informação, mas não divulgou detalhes do projeto imediatamente.

O movimento da multinacional no Brasil acontece após a Cargill ter anunciado em fevereiro acordo para comprar 50% de participação na SJC Bioenergia, que lhe deu o controle da totalidade das unidades agroindustriais em Quirinópolis e Cachoeira Dourada.

Em abril, o presidente da unidade brasileira da companhia multinacional do agronegócio, Paulo Sousa, disse à Reuters que a busca por eficiência é uma das motivações para a Cargill ampliar sua exposição no Brasil a biocombustíveis.

(Por Roberto Samora)