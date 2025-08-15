Campeonato francês começa com PSG favorito a conquistar novamente o título

A temporada 2025/26 do campeonato francês começa nesta sexta-feira (15) com o Paris Saint-Germain, atual campeão, vivendo momento histórico e ocupando novamente o posto de grande favorito ao título. Maior campeão da Ligue 1, com 13 troféus, o PSG venceu as últimas quatro edições. O jogo entre Rennes e Olympique de Marselha abre a primeira rodada nesta sexta, às 15h45 (de Brasilia), no estádio Roazhon Park, em Rennes

Uma das equipes mais populares da França, o Marselha trouxe novos reforços nesta janela de transferências e pode ameaçar o reinado do PSG.

Para esta temporada, o clube fechou com o atacante brasileiro Igor Paixão, de 25 anos, que estava no Feyenoord, da Holanda. Ele chega como a contratação mais cara da história do clube, custando € 30 milhões. Lesionado, o brasileiro está fora da estreia.

O elenco conta ainda com o gabonês Aubameyang, ex-Dortmund e Barcelona, e a promessa inglesa Greenwood, de 23 anos, ex-Manchester United. Sem nomes muito conhecidos no cenário europeu, o Rennes aposta no jovem meia francês Djaoui Cissé, de 21 anos.

PSG supercampeão, Paris FC novo rico

O PSG inicia sua busca pelo 14° troféu da Ligue 1 longe de Paris. O clube estreia no domingo (17), às 15h45 (horário de Brasília), contra o Nantes, no estádio La Beaujoire, partida que fecha a rodada de abertura.

Antes da estreia no campeonato francês, a torcida ainda pôde festejar mais um título. Na última quarta-feira (13), o Paris Saint-Germain conquistou sua primeira Supercopa da UEFA, ao derrotar o Tottenham nos pênaltis, após empate emocionante em 2 a 2 no tempo normal. A decisão, que abre oficialmente a temporada do futebol europeu, colocou frente a frente o campeão da Liga Europa, vencida pelo time inglês, e o vencedor da Liga dos Campeões, conquistada pelo PSG de forma inédita na última edição.

O Paris FC será a outra grande atração da Ligue 1 e promete movimentar a competição com o retorno dos clássicos na capital. O clube escolheu jogar no estádio Jean-Bouin, que fica a apenas alguns metros do Parque dos Príncipes, casa do PSG.

Comprado em 2024 pela família Arnault, a mais rica da França, o clube é o novo endinheirado do futebol francês e tem o desafio de se manter na elite este ano para tentar alçar voos mais altos nas próximas temporadas.

Retorno de Pogba e Giroud

O astro e candidato a craque desta Ligue 1 é o atacante do PSG Ousmane Dembélé. O francês foi indicado à Bola de Ouro, que premia o melhor do mundo no ano. Mas outros nomes também se destacam.

Aos 32 anos, Paul Pogba é a grande contratação do Mônaco para esta temporada. O clube aposta no jogador, que ficou um ano e meio afastado do futebol cumprindo suspensão por doping. Em coletiva de imprensa na sua apresentação oficial, o meia se mostrou muito emocionado e indicou os motivos que o fizeram escolher o Mônaco, entre eles o sonho de retornar à seleção francesa.

"Muitos requisitos foram atendidos: as condições, a vida, a França, a Ligue 1, a família e, claro, o clube (...) Estou determinado. Quero voltar ao campo. Mas isso levará o tempo que for necessário", explicou Pogba, campeão do mundo com a França em 2018. O Mônaco também contratou o defensor inglês Eric Dier e o atacante espanhol Ansu Fati.

Além de Pogba, outro campeão do mundo em 2018 retorna aos gramados franceses. Aos 38 anos, Olivier Giroud vai defender o Lille, clube do norte do país que foi campeão em 2021. Ele é maior artilheiro da história da seleção francesa, com 57 gols.