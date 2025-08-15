Calor ganha destaque no Brasil com terceiro período veranico a partir da quarta-feira

Depois de dias de muito frio principalmente nas regiões Sul e Sudeste do Brasil, a expectativa é de uma mudança no tempo especialmente a partir da próxima quarta-feira, 20, que será marcada por elevação de temperatura em algumas áreas do País, incluindo São Paulo. Será o chamado terceiro período veranico, de acordo a Climatempo.

Conforme a empresa de meteorologia, o ar polar que estava presente no País está se afastando, e uma massa de ar seco está ganhando força na parte central do Brasil, criando um bloqueio atmosférico que altera a direção dos ventos no interior do País.

Anteriormente, ventos frios do sul e sudeste predominavam sobre o centro-sul do Brasil, mas agora, com o bloqueio, ventos quentes do Norte e Nordeste vão predominar, trazendo um aumento de temperatura, especialmente durante as tardes, devido ao sol forte e ao tempo aberto.

Terceiro período de veranico

O período de temperaturas bem acima da média no inverno é chamado de veranico. O terceiro deste ano já começa na próxima quarta-feira e pode se estender até a segunda-feira, 25, segundo a Climatempo.

"Estamos falando de calor de 38°C a 40°C para os próximos dias em quase todo o Centro-Oeste, com destaque para o Estado de Mato Grosso e parte de Goiás. O interior de São Paulo e cidades do norte e noroeste do Paraná, podem ter picos de calor com máximas de 33°C a 35°C. E no Rio de Janeiro, a temperatura promete ultrapassar os 30°C a partir do meio da próxima semana", projeta a Climatempo.

A expectativa é que as áreas citadas do Centro-Oeste fiquem dentro do limiar de veranico, podendo ter episódios de calor intenso durante o período, com temperaturas máximas cerca de 5°C ou mais acima da climatologia para o mês de agosto.

"As regiões em laranja, desde o norte de Santa Catarina, sul e leste do Paraná até áreas do centro-sul do Rio de Janeiro, Sul e Zona da Mata de Minas Gerais, Triângulo Mineiro, centro e oeste de Goiás, leste e grande parte do centro-norte de Mato Grosso e a maioria das áreas do estado de Rondônia, entram em um período mais quente, com variação de mínimas e máximas, mas com temperaturas cerca de 3 até 5°C acima da média para agosto", acrescenta a empresa de meteorologia.

Veja a previsão para os próximos dias na cidade de São Paulo, segundo a Meteoblue:

Depois de dias de muito frio, a expectativa é que a máxima chegue aos 29ºC a partir de quarta-feira na cidade de São Paulo.

Sexta-feira: entre 12ºC e 19ºC;

Sábado: entre 13ºC e 20ºC;

Domingo: entre 14ºC e 23ºC;

Segunda-feira: entre 14ºC e 23ºC;

Terça-feira: entre 13ºC e 26ºC;

Quarta-feira: entre 16ºC e 29ºC.