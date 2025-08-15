Topo

Próximo pagamento do Bolsa Família: veja data de depósito em agosto

Aplicativo Bolsa Família disponível para download Imagem: Luis Lima Jr./Fotoarena/Estadão Conteúdo
15/08/2025 04h00

Os pagamentos do Bolsa Família referentes ao mês de agosto já têm data definida, conforme divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

O que aconteceu

O calendário segue o último dígito do NIS (Número de Identificação Social) presente no cartão dos beneficiários (veja as datas abaixo).

As parcelas são liberadas nos últimos dez dias úteis de cada mês, de forma escalonada. A única exceção ocorre em dezembro, quando o pagamento é antecipado para ser concluído até o dia 10, antes do Natal.

Datas de pagamento do Bolsa Família em agosto

  • NIS final 1: 18 de agosto
  • NIS final 2: 19 de agosto
  • NIS final 3: 20 de agosto
  • NIS final 4: 21 de agosto
  • NIS final 5: 22 de agosto
  • NIS final 6: 25 de agosto
  • NIS final 7: 26 de agosto
  • NIS final 8: 27 de agosto
  • NIS final 9: 28 de agosto
  • NIS final 0: 29 de agosto

Cronograma de pagamentos durante o ano

  • Agosto: 18 a 29
  • Setembro: 17 a 30
  • Outubro: 20 a 31
  • Novembro: 14 a 28
  • Dezembro: 10 a 23

Benefícios que compõem o Bolsa Família

O programa inclui cinco tipos de auxílios, destinados a diferentes perfis e necessidades das famílias cadastradas:

Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por membro da família;

Complementar (BCO): Valor adicional para assegurar um mínimo de R$ 600 por família;

Primeira Infância (BPI): R$ 150 extras por criança com até 6 anos;

Variável Familiar (BVF): R$ 50 a mais para gestantes e jovens entre 7 e 17 anos;

Variável Nutriz (BVN): R$ 50 para bebês de até 7 meses — benefício que começará a ser pago a partir de setembro.

Requisitos para continuar no programa

Para manter o benefício do Bolsa Família, as famílias devem cumprir algumas obrigações nas áreas de saúde e educação, tais como:

Garantir a frequência escolar de crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos;

Acompanhar o pré-natal das gestantes;

Monitorar o crescimento e a nutrição de crianças com menos de 7 anos;

Manter as vacinas em dia, conforme o calendário do Ministério da Saúde.

Atenção: A ausência de matrícula escolar ou atraso na vacinação dos dependentes pode acarretar a suspensão temporária do benefício. Por isso, é fundamental cumprir todas as exigências e observar os prazos para evitar o bloqueio dos pagamentos.

