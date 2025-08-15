Calendário de pagamentos do Auxílio Gás: veja data do repasse em agosto

O pagamento do Auxílio Gás será retomado pelo governo federal em agosto. O benefício, repassado a cada dois meses, sempre em meses pares, terá nesta rodada depósitos programados para o período de 18 a 29 de agosto.

Calendário do Auxílio Gás - agosto de 2025

Final do NIS 1 - 18/08

Final do NIS 2 - 19/08

Final do NIS 3 - 20/08

Final do NIS 4 - 21/08

Final do NIS 5 - 22/08

Final do NIS 6 - 25/08

Final do NIS 7 - 26/08

Final do NIS 8 - 27/08

Final do NIS 9 - 28/08

Final do NIS 0 - 29/08

O que é o Auxílio Gás?

O programa é direcionado a cerca de 5,4 milhões de famílias registradas no Cadastro Único, com foco em reduzir o impacto do custo do gás de cozinha para lares de baixa renda.

O valor pago equivale a 100% do preço médio nacional de um botijão de 13 kg, de acordo com levantamento da Agência Nacional do Petróleo (ANP). Em abril, por exemplo, cada família recebeu R$ 108.

Para ter direito, a renda mensal por pessoa do núcleo familiar deve ser de até meio salário mínimo. Beneficiários do Bolsa Família e de outros programas sociais também estão entre os contemplados.

O crédito é feito em contas bancárias comuns ou digitais. Caso o beneficiário não possua conta ativa, a Caixa Econômica Federal abre automaticamente uma poupança digital. O saque pode ser realizado em até 120 dias após o depósito.