'Bunker' de dinheiro vivo, diz PF sobre casa de aliado de prefeito de SBC

PF encontrou mais de R$ 12 milhões em espécie na casa de suspeito - Relatório da Polícia Federal
PF encontrou mais de R$ 12 milhões em espécie na casa de suspeito Imagem: Relatório da Polícia Federal
Ana Paula Bimbati
do UOL

Do UOL, em São Paulo

15/08/2025 12h37

A Polícia Federal afirma que agentes encontraram um "bunker contendo a quantia de mais de R$ 12 milhões em espécie" durante as buscas feitas na casa do servidor da Alesp suspeito de participar de um esquema de corrupção com o prefeito de São Bernardo do Campo, Marcelo Lima (Podemos).

O que aconteceu

Notas de R$ 50 e R$ 100 estavam guardadas em caixas pretas, segundo relatório da PF. No apartamento de Paulo Iran Paulino Costa, os agentes também encontraram U$S 156 mil (R$ 840 mil), e R$ 583 mil foram achados dentro de seu carro.

As apreensões na casa do servidor teriam ocorrido, como classifica a PF, em um "encontro fortuito de provas". Isso porque os agentes tinham o objetivo de cumprir mandado de prisão preventiva contra um "foragido da Justiça", João Paulo Prestes Silveira, suspeito de golpes na internet.

Dois funcionários que trabalhavam no apartamento afirmaram aos agentes que o imóvel pertencia, na verdade, a Costa. Os policiais teriam abordado o servidor dentro do estacionamento do condomínio. "Questionado sobre a presença de pessoas ou objetos ilícitos no veículo, Paulo respondeu que havia dinheiro, entre R$ 60 mil e R$ 90 mil, sem precisar o valor exato", afirma o relatório da PF. Os agentes então entraram no apartamento, após Costa assinar termo de consentimento de buscas.

As caixas com dinheiro estavam em um cômodo trancado. Na operação, a PF também apreendeu documentos físicos, como o comprovante de pagamento da fatura do cartão de crédito do prefeito, e os aparelhos celulares de Costa.

Costa foi exonerado da Alesp e é considerado foragido. Ele era auxiliar legislativo, lotado no gabinete do deputado estadual Rodrigo Moraes (PL). O advogado do agora ex-servidor afirmou ao UOL que vai se "manifestar nos autos". A reportagem tenta contato com a defesa do prefeito de São Bernardo do Campo. Em nota, a prefeitura diz que vai colaborar com as informações necessárias.

Servidor anotava repasses em papel

A PF chama a "metodologia" de Costa para gerenciar o dinheiro de "marcadamente informal". Segundo a investigação, o servidor usava anotações manuscritas em post-its, que fotografava, como um controle de fluxo de caixa informal que registrava as entradas e saídas de dinheiro.

Uma das anotações apreendidas pela PF informava um saldo inicial de mais de R$ 1,8 milhão. Na sequência, ele teria discriminado esse valor, sendo R$ 390 mil com o nome "Roque" e R$ 161 mil com "saúde". Ao lado, Costa teria feito uma lista de débitos —um deles aponta para um possível depósito de R$ 5.000 para primeira-dama Rosângela Lima.

De acordo com os elementos encontrados nos aparelhos apreendidos, é possível verificar que PAULO IRAN PAULINO COSTA desempenha um papel central como o principal operador financeiro do atual prefeito de São Bernardo do Campo/SP, MARCELO DE LIMA FERNANDES

A análise do material apreendido, especialmente o conteúdo de seus aparelhos celulares, elucidou a complexidade de suas atividades, revelando uma extensa rede de contatos e um expressivo fluxo de recursos financeiros. PAULO IRAN atua como um agente central na arrecadação e distribuição de valores provenientes de diversas empresas que possuem contratos com a Prefeitura de São Bernardo do Campo e a Fundação ABC.
Relatório da Polícia Federal

