BSCA: plano Brasil Soberano trará 'fôlego pontual' para o setor de especiais

São Paulo, 15 - As medidas do Plano Brasil Soberano, anunciadas, na quarta-feira, 13, pelo governo federal em reação ao aumento tarifário de 50% imposto pelos Estados Unidos, podem dar "um fôlego pontual" ao segmento de cafés especiais, segundo a Associação Brasileira de Cafés Especiais (BSCA). Em nota, a entidade destacou que, em curto prazo, o plano trará "um direcionamento" para a cafeicultura.Os Estados Unidos representam o principal mercado para os cafés especiais do Brasil, com uma importação anual de cerca de 2 milhões de sacas, proporcionando uma receita superior a US$ 550 milhões.A BSCA reforçou a urgência das medidas propostas e a necessidade de diálogo contínuo para restaurar condições justas no comércio de café entre os países. Para a associação, melhor resolução seria a inclusão do café na lista de isenções tarifárias impostas pelos EUA.*Conteúdo gerado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado