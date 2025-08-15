Topo

Bolsas da Europa sobem majoritariamente, à espera de avanços em reunião entre Trump e Putin

15/08/2025 06h40

Por Sergio Caldas

São Paulo, 15/08/2025 - As bolsas europeias operam majoritariamente em alta na manhã desta sexta-feira, estendendo o viés positivo dos três pregões anteriores, com investidores na expectativa de que os presidentes dos EUA, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin, avancem no sentido de encerrar a guerra na Ucrânia, em reunião de cúpula marcada para o fim da tarde.

Por volta das 6h20 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,25%, a 555,23 pontos, com destaque para o setor de mineração (+1,6%) e a indústria química (+1%).

Trump e Putin devem se reunir a partir das 16h30 (de Brasília), no Alasca, para discutir o fim do conflito na Ucrânia, que se arrasta por mais de três anos. Neste primeiro momento, porém, o governo ucraniano não estará à mesa de negociação.

Antes disso, ao longo da manhã, investidores na Europa vão acompanhar uma série de dados relevantes dos EUA sobre varejo, indústria e confiança do consumidor, um dia após o PPI americano vir bem acima do previsto e esfriar expectativas de uma redução mais agressiva dos juros pelo Federal Reserve (Fed).

Às 6h35 (de Brasília), a Bolsa de Londres oscilava perto da estabilidade, enquanto a de Paris subia 0,80% e a de Frankfurt avançava 0,36%. As de Madri e Lisboa, por sua vez, tinham respectivas altas de 0,29% e 0,66%. Já a de Milão está fechada hoje devido a um feriado na Itália.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

