Topo

Notícias

Bolsas da Europa fecham sem sinal único, com atenções voltadas para reunião entre Trump e Putin

São Paulo

15/08/2025 13h30

As bolsas da Europa fecharam sem sinal único nesta sexta-feira, 15, em uma sessão esvaziada, marcada pelas expectativas pelo encontro entre o presidente norte-americano, Donald Trump, e o presidente russo, Vladimir Putin, voltada para a guerra na Ucrânia. Apesar de sinalizações de que a reunião não deve terminar com soluções definitivas para o conflito, há perspectivas de que abra espaço para novas negociações, potencialmente envolvendo líderes europeus e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.

Segue no radar ainda a postura do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), especialmente depois que os dados de inflação ao produtor mais altos que o esperado nos Estados Unidos reduziram as chances de maiores cortes de juros pela autoridade.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em baixa de 0,06%, a 553,56 pontos. Em Londres, o FTSE 100 caiu 0,42%, a 9.138,90 pontos. Em Frankfurt, o DAX recuou 0,07%, a 24.359,30 pontos. Em Paris o CAC 40 subiu 0,67%, a 7.923,45 pontos. As cotações são preliminares.

Zelensky disse nesta sexta que "chegou a hora de acabar com a guerra", antes de Trump, e Putin se reunirem no Alasca para discutir o possível fim do conflito russo-ucraniano. O ucraniano manifestou esperança de que a cúpula abra o caminho para a paz e a discussões entre líderes em um formato trilateral, envolvendo EUA, Rússia e o governo ucraniano. "É hora de acabar com a guerra, e as medidas necessárias devem ser tomadas pela Rússia", disse Zelensky. "Estamos contando com a América", acrescentou.

Na quinta-feira, o PIB do Reino Unido surpreendeu positivamente, aliviando a pressão sobre a chanceler Rachel Reeves, mas complicando a decisão de novembro do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), aponta Ipek Ozkardeskaya, analista sênior do Swissquote Bank. O crescimento está desacelerando, mas não de forma alarmante, enquanto a inflação está subindo, fortalecendo o argumento contra outro corte, avalia. Ainda assim, uma política fiscal rigorosa e possíveis aumentos de impostos no Orçamento de Outono podem pesar sobre o crescimento - embora o BoE não possa agir com base em especulações, pontua. Já a zona do euro expandiu apenas 0,1% no segundo trimestre, com a produção industrial e o emprego fracos mantendo a ala dovish do Banco Central Europeu (BCE) sob controle, avalia.

Em Paris, a ação da Renault subiu 1,47%, após anúncio de que a empresa prepara um movimento estratégico no segmento de veículos eletrificados, fortalecendo sua colaboração com a chinesa Geely para criar uma nova linha de SUVs híbridos e elétricos direcionados a países emergentes, entre eles o Brasil e outros mercados da América Latina.

Em Madri, o Ibex 35 subiu 0,47%, a 15.277,20 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 avançou 0,75%, a 7.780,46 pontos. Em Milão, os mercados estiveram fechados por um feriado.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

'Nunca mais': reduto indígena da Bolívia perde a fé na esquerda

Economia da Colômbia cresceu 2,1% na comparação anual no 2T

Ficou 9 dias em zona selvagem: homem é salvo após escrever socorro em pedra

Motta envia pedidos de cassação de Eduardo Bolsonaro para Conselho de Ética

Presidentes do México e da Guatemala discutem segurança e cooperação

Problema de saúde de Zambelli não é 'compatível' com prisão, diz advogado

Moraes pediu para segurança checar celular de advogado em audiência da trama golpista

ONG critica ministro queniano que negou investigação da BBC sobre tráfico de menores

Processo contra Bolsonaro deve ter veredito ainda neste ano, diz professor

Toni, a hipopótamo pigmeu de Berlim, vai para a França

Japão comemora 80 anos de sua rendição na Segunda Guerra Mundial em meio a apelos pacifistas