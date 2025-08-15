BC da China se compromete a buscar ritmo razoável de aumento de preços

PEQUIM (Reuters) - O banco central da China se comprometeu nesta sexta-feira a ajudar a manter um ritmo razoável de aumento dos preços, afirmando que isso será uma consideração importante ao definir a política monetária.

"Devemos fazer bom uso das ferramentas estruturais de política monetária para intensificar o apoio à inovação científica e tecnológica, estimular o consumo, apoiar pequenas e microempresas e estabilizar o comércio exterior", disse o banco em seu relatório de implementação da política monetária do segundo trimestre.

A China enfrenta pressões deflacionárias persistentes, já que os preços ao produtor vêm caindo há mais de dois anos.