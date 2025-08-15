Topo

Notícias

BC da China se compromete a buscar ritmo razoável de aumento de preços

15/08/2025 07h40

PEQUIM (Reuters) - O banco central da China se comprometeu nesta sexta-feira a ajudar a manter um ritmo razoável de aumento dos preços, afirmando que isso será uma consideração importante ao definir a política monetária.

"Devemos fazer bom uso das ferramentas estruturais de política monetária para intensificar o apoio à inovação científica e tecnológica, estimular o consumo, apoiar pequenas e microempresas e estabilizar o comércio exterior", disse o banco em seu relatório de implementação da política monetária do segundo trimestre.

A China enfrenta pressões deflacionárias persistentes, já que os preços ao produtor vêm caindo há mais de dois anos.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Trump tenta arrancar de Putin acordo de cessar-fogo na Ucrânia em reunião no Alasca

Inundações deixam 60 mortos na Índia

Motta vê 'ambiente' para volta de aval legislativo a inquérito contra deputado

Charles III recorda o custo dos conflitos no 80º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial

Negociações para tratado contra poluição por plásticos fracassam mais uma vez

Furto de combustível em dutos volta a subir depois de seis anos

Imperador do Japão expressa 'profundo pesar' 80 anos após a Segunda Guerra Mundial

Talibãs celebram quarto aniversário de retorno ao poder no Afeganistão

Vendas no varejo e produção industrial chinesa avançam menos que o esperado em julho

Michelle critica aliado que disse que faria churrasco na casa de Bolsonaro

Presidente do Equador declara cartel venezuelano como 'grupo terrorista'