Banrisul eleva lucro em 52,7% no 2º tri

15/08/2025 08h37

(Reuters) - O Banco do Estado do Rio Grande do Sul reportou na quinta-feira uma subida de 52,7% ano a ano do lucro líquido para R$377,7 milhões no segundo trimestre, segundo balanço publicado na noite da véspera.

A margem financeira subiu cerca de 10%, para R$1,64 bilhão. As receitas de prestação de serviços tiveram incremento de 2,7% no período, para R$525 milhões.

O indicador de rentabilidade ROAE do Banrisul ajustado anualizado cresceu de 9,9% para 14,3%.

O banco teve inadimplência de 2,17% no segundo trimestre ante 2,31% no mesmo período de 2024.

(Por Tiago Brandão)

