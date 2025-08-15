Topo

Notícias

Avião do governo russo pousa no Alasca antes das negociações entre Putin e Trump

15/08/2025 15h12

MOSCOU (Reuters) - Um avião do governo russo aterrissou no Alasca, instantes antes das conversas entre os presidentes da Rússia e dos Estados Unidos nesta sexta-feira, de acordo com o sistema de rastreamento de voos Flightradar24.

Não ficou claro se Vladimir Putin estava a bordo. O avião partiu da cidade russa de Magadan, no Extremo Oriente, onde o presidente russo esteve mais cedo nesta sexta-feira.

(Reportagem da Reuters)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Trump e Putin se encontram no Alasca para cúpula

Trump e Putin trocam aperto de mãos antes de cúpula no Alasca

Ucrânia declara ter recuperado localidades no leste onde forças russas avançaram

Foto de vereadora é falsamente atribuída a chefe de gabinete de Moraes

Alexandre de Moraes autoriza Valdemar a visitar Jair Bolsonaro no dia 28

Putin chega à base dos EUA no Alasca para cúpula com Trump

Prefeitura de Washington processa governo Trump por tentativa de controle da polícia local

Homem que matou assaltante pode ser preso? Em que casos é legítima defesa?

EUA cancelam vistos da mulher e da filha de Alexandre Padilha, diz site

Pauta de videográficos

Hytalo Santos ficará em carceragem em Carapicuíba; veja próximos passos após prisão