Avião do governo russo pousa no Alasca antes das negociações entre Putin e Trump

MOSCOU (Reuters) - Um avião do governo russo aterrissou no Alasca, instantes antes das conversas entre os presidentes da Rússia e dos Estados Unidos nesta sexta-feira, de acordo com o sistema de rastreamento de voos Flightradar24.

Não ficou claro se Vladimir Putin estava a bordo. O avião partiu da cidade russa de Magadan, no Extremo Oriente, onde o presidente russo esteve mais cedo nesta sexta-feira.

(Reportagem da Reuters)