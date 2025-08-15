Ele descobriu Alzheimer aos 53: sem fatores de risco, corria e não fumava

Prestes a completar 55 anos, Daniel convive com o Alzheimer pré-senil há um ano e meio. Carla Pedroso, 50, publicitária, sua esposa, afirma que saber o que ele tinha foi um alívio. "Ele é consciente da doença e isso melhorou a forma como lidamos com a situação."

Fábio Porto, neurologista e presidente da ABRAz-SP (Associação Brasileira de Alzheimer - regional São Paulo), explica que por mais difícil que seja o diagnóstico de Alzheimer precoce, não tê-lo é pior, pois a pessoa perde tempo de tratamento, pode cometer erros financeiros e tomar medicações erradas.

O Alzheimer precoce, ou pré-senil —termo mais correto, conforme os médicos—, é assim chamado por se manifestar entre os 50 e 65 anos.

É uma condição rara que representa de 5% a 10% de todas as ocorrências da doença. Os relatos de casos abaixo dos 40 anos ocorrem em pessoas com síndrome de Down ou forte histórico familiar genético.

O Alzheimer é o tipo mais comum de demência, sendo responsável por cerca de 60% a 70% de todos os casos.

A demência é um termo amplo que engloba quadros de perda cognitiva que afetam a memória, a atenção, a função executiva e a capacidade de organização de uma pessoa. No entanto, existem outras formas de demência, como as vasculares, ligadas a doenças cerebrovasculares e AVCs (acidentes vasculares cerebrais), e a demência frontotemporal. Tania Correa de Toledo Ferraz Alves, psiquiatra e diretora das unidades de internação do IPq (Instituto de Psiquiatria) do HC da USP

Diagnóstico de Alzheimer precoce é desafiador

No cinema, a história de Alice Howland, uma professora universitária nos estágios iniciais do Alzheimer precoce, que rendeu o Oscar de melhor atriz à Julianne Moore, foi adaptada do romance Sempre Alice, escrito por Lisa Genova, psicóloga e neurocientista.

A autora observou a progressão da doença e as reações de sua avó aos lapsos de memória, uma das manifestações da doença, que leva a repetições de perguntas, desorientação no tempo e espaço, dificuldades em dirigir para locais habituais, atrapalhar-se no trabalho, nas finanças pessoais, em tarefas domésticas, e dificuldade para encontrar palavras ou onde guarda objetos.

"Tudo isso deve ser levado em conta, há uma alteração funcional que representa um prejuízo no dia a dia daquela pessoa, seja social, no trabalho, na relação daquela pessoa e o seu convívio", afirma Tibério Borges, neurologista do Hospital Universitário da UFPI (Universidade Federal do Piauí) e especialista em neurologia vascular.

No caso do Alzheimer de início precoce, a confirmação da doença é mais complexa devido aos sintomas atípicos, que podem afetar não apenas a memória, mas também a linguagem, a função visual, o comportamento e a atenção.

Além disso, muitas vezes os relatos são confundidos com estresse, depressão, insônia ou burnout, fazendo com que a doença não seja a primeira hipótese diagnóstica em pessoas de 50 anos.

Por isso a busca por especialistas em neurologia ou psicogeriatria, que estão mais acostumados com esses quadros, é recomendada. "O diagnóstico é difícil porque médicos não pensam em Alzheimer para pessoas de 50 anos. Pacientes jovens com queixas cognitivas podem procurar especialistas não acostumados com demências, como ginecologistas ou psiquiatras generalistas, que podem focar na menopausa ou em depressão", esclarece a psiquiatra do IPq.

Sintomas foram tratados como depressão

Carla e Daniel com o filho Davi, de 20 anos Imagem: Arquivo pessoal

Daniel apresentou os primeiros sinais em 2018, aos 48 anos, e os esquecimentos e demais condições eram tratados como depressão, após uma demissão e assédio no trabalho. Carla conta que começou a notar problemas sutis de visão e ele também passou a ter disfunção erétil, que eram relacionados à saúde mental.

O primeiro marco evidente para Carla foi em 2020, quando ele se perdeu em um Carnaval, na cidade onde vivem, Porto Alegre. "Fomos ao banheiro e quando saí, ele havia sumido. Depois, durante a pandemia, ele, um engenheiro mecânico, bilíngue, cartesiano e pragmático, com grande facilidade para física e astronomia, não conseguiu ensinar ao filho uma fórmula simples de física", recorda-se.

Ele passou a trocar a ordem dos números em transações financeiras e a se atrapalhar com relatórios de Excel. Carla buscou ajuda do psiquiatra, que solicitou uma avaliação neuropsicológica. O primeiro laudo, feito no final de 2021, indicou um declínio cognitivo, mas ainda atribuído à depressão.

Nas palavras dela, os comportamentos de Daniel se intensificaram. "Ele se perdia em locais conhecidos, batia o carro com frequência, mesmo sendo um exímio motorista, saía com o porta-malas aberto e passava sinais vermelhos. A confusão e as brigas aumentaram, levando à terapia de casal."

Em meados de 2023, após um novo laudo neuropsicológico que mostrou uma progressão do declínio, o casal procurou um neurologista que identificou grande dificuldade com aritmética e visuoespacial, e comprometimento da percepção visual.

"A suspeita era que fosse atrofia cortical posterior, que afeta a parte posterior do cérebro. Essa condição faz com que a pessoa enxergue, mas não veja, ou seja, o cérebro não processa a imagem, levando à perda de noção de espaço, dificuldades para encontrar objetos na mesa, visualizar degraus e semáforos."

Daniel teve o diagnóstico definitivo em dezembro de 2023, com exames que detectaram a presença de proteína beta-amiloide na parte posterior do cérebro. "Ele não apresentava nenhum dos 14 fatores de risco comuns para Alzheimer, como diabetes, problemas cardiovasculares ou baixa escolaridade. Corria maratonas e não fumava."

O quanto o fator genético pesa no diagnóstico?

Imagem: iStock

A doença de Alzheimer precoce possui um componente hereditário significativo. "Embora não seja regra, existe um risco maior de envolvimento genético quando a doença afeta pessoas mais jovens. Três genes diferentes, APP, PSEN1 ou PSEN2, podem apresentar uma mutação que causa a versão pré-senil", afirma Borges.

Segundo ele, se uma pessoa herda pelo menos uma cópia de um gene mutado, ela provavelmente desenvolverá a doença antes dos 65 anos. "Cerca de 11% das pessoas com Alzheimer de início precoce têm uma mutação genética que causa a doença, mas em relação a todos os casos, menos de 1% têm esses genes. O aconselhamento genético pode ser benéfico para aqueles com histórico familiar."

Os especialistas explicam que a evolução da doença de Alzheimer pré-senil tende a ser mais agressiva e rápida. A sobrevida média é estimada em cerca de 8 a 10 anos, mas isso é muito individual e pode variar com os cuidados.

Tratamento inclui medicações e mudança de estilo de vida

Embora o Alzheimer ainda não tenha cura, as medicações visam retardar a progressão da doença, reduzindo a velocidade da perda cognitiva, manter a qualidade e preservar por mais tempo a autonomia do paciente.

O tratamento farmacológico para a forma precoce espelha o da senil, com o uso de medicamentos como anticolinesterásicos (rivastigmina, galantamina, donepezila e a memantina), aprovados e disponíveis pelo SUS. Mais recentemente, o Donanemab, anticorpo monoclonal, foi aprovado. O Lecanemab, aprovado pela FDA nos EUA, será submetido à aprovação da Anvisa.

Além das medicações, estudos mostram que hábitos saudáveis e atenção aos fatores de risco são importantes. O estudo Efeitos de mudanças intensas no estilo de vida, como alimentação vegana, exercícios diários e práticas de redução de estresse realizado em 51 pacientes com Alzheimer, com idade média de 73,5 anos, mostrou que mais de 83% mantiveram ou melhoraram a cognição durante o programa de 40 semanas.

No Brasil, a pesquisa Frações populacionais atribuíveis de fatores de risco modificáveis de demência para comprometimento cognitivo - estudo de coorte ELSA-Brasil, avaliou os riscos modificáveis e não modificáveis para a doença de Alzheimer.

Entre os fatores não modificáveis, estão a presença do gene da apolipoproteína E4 e o envelhecimento.

Já os fatores modificáveis, nos quais é possível intervir com cuidados gerais e prevenção, estão depressão, hipertensão não tratada na meia-idade, doenças cardiovasculares, obesidade, sedentarismo, baixa escolaridade e socialização.

Durante 8 anos, 10.058 adultos, entre 35 e 74 anos, foram acompanhados. Destes, 5,5% desenvolveram comprometimento cognitivo. Baixa escolaridade foi o principal fator de risco, seguida por hipertensão, diabetes e tabagismo. No total, 34,7% dos casos de comprometimento cognitivo poderiam ser evitados ao reduzir esses fatores de risco modificáveis.

Imagem: iStock

Assim, a prevenção pode ser promovida por meio de:

Autocuidado

Atividade física regular

Alimentação saudável

Manter uma vida social ativa

Aprender sempre coisas novas e estimular a cognição

Gerenciar o estresse

Evitar drogas, álcool e tóxicos

Cuidados da saúde em geral

No caso de Daniel, a esposa percebe que, quanto mais atividades ela oferece a ele, melhor, mesmo que não as faça perfeitamente. Ele continua autônomo, indo à academia sozinho e fazendo atividades domésticas simples, como arroz. No entanto, tarefas mais complexas, como montar aparelhos eletrônicos ou gerenciar finanças, tornaram-se difíceis.

Importância de organização financeira e o suporte familiar

Segundo os especialistas, o diagnóstico de Alzheimer precoce tem um impacto desestruturante na família, pois acomete pessoas em idade produtiva, que muitas vezes são provedoras e estão no auge de suas carreiras.

Após o diagnóstico, Daniel aposentou-se e Carla precisou assumir o controle financeiro e operacional da família.

Todos ao redor precisam estar cientes da doença, ter paciência e fazer um planejamento, pois a renda pode diminuir, sendo necessário buscar benefícios e se preparar para os cuidados e adaptações.

Carla adaptou-se para lidar com a evolução dos comprometimentos, planejando-se para o futuro, inclusive estão de mudança para um apartamento térreo com acessibilidade, já antecipando uma futura necessidade de cadeira de rodas.

A rede de apoio para familiares e cuidadores é escassa, mas existe, como os grupos da ABRAz, no qual familiares compartilham experiências e aprendem estratégias de enfrentamento. Carla participou ativamente desses grupos, mas percebeu que precisava cuidar de si mesma para cuidar de Daniel. "Pedir ajuda e cuidar da própria saúde física e mental, inclusive com terapia, é essencial para o cuidador."