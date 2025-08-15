Topo

Alexandre de Moraes autoriza Valdemar a visitar Jair Bolsonaro no dia 28

26.06.2023 - Bolsonaro e Valdemar em reunião com deputados do PL - Danilo Verpa/Folhapress
Do UOL, em São Paulo

15/08/2025 16h08

Alexandre de Moraes, ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), autorizou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a receber a visita de Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, no dia 28.

O que aconteceu

Visita poderá acontecer entre 10h e 18h. No encontro, eles não poderão usar celulares nem fazer registros em vídeo.

Outras visitas já foram autorizadas pelo STF. Desde o início da prisão, familares e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), estiveram com o presidente.

Bolsonaro cumpre prisão domiciliar desde o último dia 4. A medida foi determinada após o STF entender que o ex-presidente descumpriu restrições às quais estava submetido ao participar por videochamadas de manifestações no dia anterior.

Ao todo, cinco visitas foram autorizadas. A única exceção até o momento foi o deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO), que não teve o encontro autorizado por se encontrar sob investigação do STF.

STF marcou julgamento de Bolsonaro e aliados para o próximo dia 2. Hoje, o ministro Cristiano Zanin divulgou que, nesta data, o ex-presidente e outros sete réus da trama golpista começam a ser julgados.

