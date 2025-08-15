Foragido, aliado de prefeito afastado de São Bernardo é exonerado da Alesp

A Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) exonerou hoje Paulo Iran Paulino Costa, foragido da Polícia Federal suspeito de ser o operador do esquema de corrupção na Prefeitura de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista.

O que aconteceu

Paulo Iran era auxiliar legislativo, lotado no gabinete do deputado estadual Rodrigo Moraes (PL). Segundo a PF, foi o prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), quem articulou a indicação de Iran à Alesp. Lima foi afastado do cargo ontem, a princípio, por um mês.

O deputado estadual disse que ficou sabendo do envolvimento de Iran com o esquema pela imprensa e pediu a exoneração dele imediatamente. "Fiquei surpreso com tudo que soube através do noticiário e vamos esperar que tudo seja esclarecido", falou ao UOL.

PF encontrou "bunker" de dinheiro vivo no apartamento de Paulo Iran. Eram mais de R$ 12 milhões e US$ 150 mil (o equivalente a R$ 808,8 mil) em notas guardadas em malas.

Operação de ontem pediu prisão preventiva de Paulo Iran, mas ele não foi encontrado e está foragido. Os agentes detiveram Antônio Renê da Silva, servidor da Prefeitura de São Bernardo. A representação da PF pedia que o prefeito Marcelo Lima também fosse preso, mas a Justiça negou o pedido e decretou medidas cautelares —ele está sendo monitorado por tornozeleira eletrônica e não pode manter contato com os demais investigados no caso.

Além de Iran, Alesp também exonerou Roque Araújo Neto, também investigado no esquema. Ele estava lotado no gabinete da deputada Carla Morando (PSDB), mulher de Orlando Morando, ex-prefeito de São Bernardo e atual secretário de Segurança Urbana na gestão Ricardo Nunes (MDB), na capital paulista. Não há mandado de prisão contra Araújo Neto. Carla afirmou que ficou sabendo do caso pelas notícias e determinou a exoneração imediatamente. "A deputada confia na apuração da Justiça e, caso seja comprovado o envolvimento, que o responsável seja punido com o rigor da lei", disse ela em nota.