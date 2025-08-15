Alcaraz sofre mas vence Rublev e vai às semifinais em Cincinnati

O tenista espanhol Carlos Alcaraz suou nesta sexta-feira (15) para derrotar o russo Andrey Rublev e avançar para sua segunda semifinal no Masters 1000 de Cincinnati.

Alcaraz, número dois do mundo, venceu Rublev (11º) com parciais de 6-3, 4-6 e 7-5, conquistando assim sua décima quinta vitória consecutiva em torneios Masters 1000.

O espanhol de 22 anos lutará no sábado por uma vaga em sua segunda final em Cincinnati, após a derrota sofrida diante do sérvio Novak Djokovic em 2023.

Seu adversário virá da última partida das quartas de final, que também será disputada nesta sexta-feira, entre o alemão Alexander Zverev e o americano Ben Shelton.

A outra semifinal será entre o italiano Jannik Sinner, atual campeão do circuito, e o francês Terence Atmane, a maior revelação deste torneio em que começou na 136ª posição do ranking da ATP.

gbv/gfe/aam/am

© Agence France-Presse