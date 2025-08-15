Advogada: Banir acesso de menores a redes pode ser saída para protegê-los

Proibir o acesso de menores de 16 anos às redes sociais pode ser uma saída eficaz para protegê-los de casos de exploração, como no episódio envolvendo o influenciador Hytalo Santos, afirmou a advogada Juliana Bertholdi, especialista em Direitos Humanos, em entrevista ao UOL News hoje.

Hytalo foi preso nesta manhã em Carapicuíba, na Grande São Paulo. O influenciador é investigado pela exposição de adolescentes a conteúdos com conotação sexual para obter lucro. As investigações começaram em dezembro de 2024 pelo Ministério Público da Paraíba, mas o caso ganhou grande repercussão após um vídeo produzido pelo youtuber Felca.

Tivemos recentemente uma decisão bastante interessante em política criminal e pública na Austrália, que foi o banimento das redes sociais para os menores de 16 anos. Foi recebida pelo lobby das big techs de uma maneira muito negativa, mas me parece que esse caminho é o mais seguro para protegermos nossas crianças. Não existe exploração infantil que seja lícita. Juliana Bertholdi, advogada

Juliana frisou que o vídeo do youtuber Felca se tornou um elemento fundamental para a discussão em torno da exploração infantil.

Falávamos sobre tráfico de pessoas e de crianças muitas vezes olhando para a exploração sexual e prostituição. Deixamos de tratar essas situações tidas como mais sutis, mas que não são nem um pouco assim. São igualmente graves, de uma exploração comercial dos corpos dessas crianças.

Hoje vemos uma luz lançada sobre estas situações que antes não eram debatidas de maneira tão profunda e ampla socialmente. Evidentemente isso não pode, mas eram feitas vistas grossas e algumas situações ficavam em linhas um pouco tênues.

Por exemplo, a mãe blogueira de maternidade que monetiza um vídeo da criança tomando banho para fazer uma 'publi' de um xampu. Isso fica em um espaço de debate muito delicado, mas que também precisa ser destacado.

Essa zona cinzenta sobre a exploração da criança e de seus corpos veio à tona com esse vídeo [do Felca]. Não pode haver nenhum tipo de exploração, nem a 'bonitinha' e nem a que nos causa um asco maior e que gera um enfrentamento com questões morais. Essa imagem de exploração infantil tem que acabar. Juliana Bertholdi, advogada

Josias: Caso Hytalo mostra que falta disposição para proteger crianças

A prisão do influenciador Hytalo Santos revela que as leis de proteção a crianças e adolescentes funcionam, mas falta disposição para cumpri-las, analisou o colunista Josias de Souza.

Desde que o youtuber Felca dissecou em um vídeo os mecanismos que potencializam essas comunidades pedófilas nas redes, esse pseudoinfluenciador foi alvo de várias medidas judiciais. Decorridos apenas nove dias, o personagem foi preso em São Paulo.

De alguma forma, isso mostra que, mais do que lei, falta uma certa disposição para proteger crianças nas redes sociais. Com todas as circunstâncias mencionadas sobre o trabalho dele, Hytalo está sob investigação do MP-PB desde o final do ano passado.

Foi necessário um vídeo muito bem feito de um youtuber que tem grande projeção, que chamou tanta atenção que mobilizou o Congresso, o Palácio do Planalto e até o Ministério Público, que estava meio sedado e anestesiado, embora tivesse aberto procedimentos contra Hytalo.

É fato que falta uma legislação mais voltada especificamente para a proteção de crianças nas redes sociais. Mas há uma percepção no Brasil de que, quando a lei existe, funciona como uma cerca: se é forte, o sujeito passa por baixo; se é fraca, passa por cima. Aparentemente, a legislação é frágil. Josias de Souza, colunista do UOL

Assista ao comentário na íntegra:

