Ações europeias registram segunda alta semanal, com foco nas negociações entre Trump e Putin

Por Twesha Dikshit e Purvi Agarwal e Sukriti Gupta

(Reuters) - As ações europeias registraram variação negativa nesta sexta-feira, recuando em relação a um pico em vários meses, com as quedas de papéis de tecnologia e financeiros compensando as altas provocadas por alguns balanços corporativos, enquanto investidores monitoravam uma cúpula crucial entre os Estados Unidos e a Rússia.

O índice pan-europeu STOXX 600 registrou variação negativa de 0,06%, a 553,56 pontos, depois de atingir o maior nível em quase cinco meses mais cedo.

O foco de investidores estava em uma reunião entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e seu homólogo russo, Vladimir Putin, no Alasca, nesta sexta-feira, que investidores esperam que possa abrir caminho para uma resolução do conflito na Ucrânia.

Trump disse que não negociará em nome da Ucrânia e deixará que Kiev decida se participará de trocas territoriais com a Rússia.

Analistas da Jefferies disseram que qualquer progresso no sentido da redução da escalada pode beneficiar os setores de consumo, construção, materiais e outros orientados para o crescimento, que têm sido relativamente pouco investidos na Europa.

O setor aeroespacial e de defesa caiu 0,8% antes da cúpula.

"A menos que haja algo realmente absurdo -- positivo ou negativo -- os mercados não estão necessariamente tratando isso (a cúpula EUA-Rússia) como importante do ponto de vista do mercado", disse Steve Sosnick, analista-chefe de mercado da Interactive Brokers.

As ações de tecnologia caíram 0,6%, enquanto as mineradoras foram as que mais ganharam, com alta de 0,8%.

Já o setor de saúde, que foi combalido este ano devido à incerteza em relação às tarifas farmacêuticas de Trump, estava encaminhado para uma recuperação.

O setor de saúde registrou sua sétima sessão consecutiva de ganhos, sua maior sequência desde o final de janeiro.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,42%, a 9.138,90 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX registrou variação negativa de 0,07%, a 24.359,30 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,67%, a 7.923,45 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 1,11%, a 42.653,97 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,47%, a 15.277,20 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,75%, a 7.780,46 pontos.