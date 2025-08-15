Ações da UnitedHealth sobem após voto de confiança de Warren Buffett

Por Mariam Sunny e Shashwat Chauhan

(Reuters) - As ações do UnitedHealth Group subiram mais de 11% nas negociações do pré-mercado desta sexta-feira, depois que um novo investimento da Berkshire Hathaway, do bilionário Warren Buffett, aumentou a confiança dos investidores no problemático conglomerado de saúde.

A empresa está lidando com vários desafios que surgiram nos últimos dois anos, incluindo o aumento dos custos, uma investigação federal sobre seus planos de saúde apoiados pelo governo, um ataque cibernético em sua unidade de tecnologia que afetou as informações pessoais de mais de 192 milhões de norte-americanos e o assassinato do chefe de sua unidade de seguros em dezembro.

Há muito tempo aclamada como uma empresa de desempenho confiável em termos de lucros, a UnitedHealth não atingiu as expectativas de lucro de Wall Street nos dois últimos trimestres, e suas ações caíram quase 46% em 2025, tornando-se a ação de pior desempenho no índice Dow Jones Industrial Average este ano.

As ações tiveram alta de 11%, a US$301,46, nas negociações pré-mercado.

Buffett fez grandes investimentos em empresas, nas quais ele vê um valor estratégico de longo prazo, nos momentos em que elas passaram por períodos de dificuldades.

Ele investiu pesadamente na Occidental Petroleum em 2019, quando a empresa tentou financiar uma fusão com a Anadarko Petroleum e continuou aumentando sua participação, apesar do fraco desempenho das ações da empresa. Ele ficou famoso por ter adquirido uma participação no banco de investimentos Goldman Sachs no auge da crise financeira global em 2008.

"A compra de Buffett é uma garantia psicológica para muitos investidores que viam a UnitedHealth como 'intocável', dada a enorme turbulência nas ações nos últimos meses", disse Kevin Gade, diretor de operações da Bahl & Gaynor, investidora da UnitedHealth.

A Berkshire possuía 5,04 milhões de ações da UnitedHealth, no valor de cerca de US$1,57 bilhão em 30 de junho, informou em um relatório da Securities and Exchange Commission (SEC, órgão regulador do mercado de capitais dos EUA) na quinta-feira. Buffett possuía cerca de 1,18 milhão de ações da UnitedHealth entre 2006 e 2009, antes de vender toda a sua participação em 2010, em meio a um recuo mais amplo das seguradoras de saúde.

Vários outros fundos de hedge proeminentes, incluindo o Appaloosa Management, de David Tepper, o Lone Pine Capital e o Two Sigma Investments, também compraram ações da UnitedHealth, segundo registros regulatórios divulgados na quinta-feira.

Embora o "voto de confiança" do investimento de Buffett valide o valor de longo prazo das ações da UnitedHealth, a "administração precisa recuperar a confiança e a credibilidade junto aos investidores, e voltar à sua reputação de sucesso e de aumento do passado", disse James Harlow, vice-presidente sênior da Novare Capital Management.

Em maio, o presidente-executivo da empresa, Andrew Witty, deixou o cargo abruptamente em meio a crescentes pressões operacionais e financeiras, e Stephen Hemsley, que havia dirigido a empresa de 2006 a 2017, assumiu o cargo.

No mês passado, a empresa projetou um lucro ajustado por ação para o ano inteiro de pelo menos US$16, bem abaixo da estimativa já reduzida dos analistas de US$20,91.

As ações da UnitedHealth estão sendo negociadas atualmente a cerca de 15,8 vezes as estimativas de lucros futuros, abaixo de sua média de cinco anos de 19.

"Embora a UnitedHealth ainda enfrente uma incerteza elevada, é bom ver que essa renomada empresa de investimentos também acredita que o mercado está descontando suposições que são muito pessimistas para o longo prazo, o que é semelhante à nossa visão", disse Julie Utterback, analista da Morningstar.

As ações das rivais Centene, Humana e Molina Healthcare ganharam entre 1,5% e 4% nas negociações pré-mercado.

Na quinta-feira, a Berkshire também divulgou novas participações na siderúrgica Nucor, na fornecedora de produtos de segurança Allegion e na anunciante de outdoors Lamar Advertising. A Nucor subiu cerca de 5%, para US$151,46.