Ações da China registram o maior ganho semanal em 9 meses com apetite por risco

XANGAI (Reuters) - As ações da China subiram nesta sexta-feira e registraram o maior ganho semanal em nove meses, uma vez que o apetite por risco ajudou os investidores a olhar para além de uma série de dados econômicos decepcionantes.

No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 0,83%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,7%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 0,98%.

O CSI300 subiu 2,4% nesta semana e registrou o melhor desempenho semanal desde a semana de 4 de novembro de 2024, enquanto o índice Hang Seng ganhou 1,7% na semana.

O crescimento da produção industrial da China caiu para uma mínima de oito meses em julho, enquanto as vendas no varejo desaceleraram acentuadamente, reforçando o desafio enfrentado pelas autoridades em busca de sustentar a economia diante da demanda interna fraca e dos riscos externos.

"Os dados fracos devem reavivar as expectativas de estímulo, particularmente no consumo e no setor imobiliário, já que as autoridades estão empenhadas em atingir a meta de cerca de 5% para o PIB", disseram analistas do UBS.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 1,71%, a 43.378 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,98%, a 25.270 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,83%, a 3.696 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,70%, a 4.202 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,04%, a 3.225 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,40%, a 24.334 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,61%, a 4.230 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,73%, a 8.938 pontos.