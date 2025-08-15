Topo

Acidente de trem deixa um morto e vários feridos na Dinamarca

15/08/2025 15h32

A colisão entre um trem e um veículo agrícola na Dinamarca deixou um morto e vários feridos, informou a polícia nesta sexta-feira (15), sem detalhar a gravidade das lesões.

"Uma pessoa morreu e várias ficaram feridas em um acidente rodoviário perto de Bjerndrup", no sudoeste do país, escreveu a polícia em um comunicado.

Duas pessoas foram transferidas em helicóptero, declarou sem fornecer mais detalhes sobre seu estado.

O acidente, que não teve a causa especificada, envolveu um trem de alta velocidade e um veículo agrícola.

A agência ferroviária nacional, Banedanmark, indicou no X que a colisão ocorreu em um cruzamento.

Segundo a mídia local, pelo menos dois vagões do trem na rota entre Copenhague e Sønderborg descarrilaram.

A empresa ferroviária DSB, que operava o trem, afirmou que havia cerca 95 anos a bordo, incluindo alunos de uma escola de Sønderborg, informou à imprensa.

cbw/emp/hgs/pb/yr/am

© Agence France-Presse

