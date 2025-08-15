Ação da UnitedHealth sobe com aposta de Warren Buffett em retomada

Por Mariam Sunny e Shashwat Chauhan

(Reuters) - As ações da UnitedHealth Group saltavam quase 14% nesta sexta-feira após a Berkshire Hathaway, do bilionário Warren Buffett, comprar 5 milhões de ações da empresa, dando uma injeção de ânimo aos investidores que acreditam que o conglomerado de saúde dará a volta por cima com o novo CEO.

As ações perderam quase metade do seu valor no último ano, já que a empresa enfrentou dificuldades para se adaptar ao aumento dos custos do setor de saúde e às mudanças nos planos de reembolso do governo, que afetaram seus negócios de seguros de saúde e atendimento ao paciente da unidade Optum.

A notícia da participação de Buffett, juntamente com compras feitas por outros grandes gestores de fundos hedge, sugere que os investidores acreditam que o valor atual das ações não reflete seu potencial de longo prazo. No entanto, a retomada pode ser lenta, já que a UnitedHealth enfrenta bilhões em custos médicos adicionais esperados para os próximos trimestres.

Pelo menos dois analistas disseram que os próximos 18 meses continuarão sendo desafiadores para a empresa, referência do setor, que lida com o aumento da utilização dos serviços médicos e a queda nas adesões aos planos subsidiados pelo governo.

O "voto de confiança" de Buffett valida o valor de longo prazo da UnitedHealth, mas "a administração precisa reconquistar a confiança e credibilidade dos investidores", disse James Harlow, vice-presidente sênior da Novare Capital Management.

Atualmente, as ações da empresa são negociadas a cerca de 16,75 vezes o lucro futuro estimado, em comparação com a concorrente CVS Health, que negocia a 10,51 vezes.

As ações caíram cerca de 40% em 2025, tornando-se o papel de pior desempenho no Dow Jones Industrial Average este ano.

Nesta sexta, a ação era negociada em alta de 13,9%, a US$309,14, a caminho do melhor desempenho diário desde outubro de 2008, caso os ganhos se sustentem.

Em maio, o CEO Andrew Witty renunciou repentinamente diante do agravamento dos problemas operacionais, e Stephen Hemsley, que havia comandado a empresa de 2006 a 2017, reassumiu o cargo.

"A compra de Buffett é uma reafirmação psicológica para muitos investidores que viam a UnitedHealth como 'intocável', dada a enorme turbulência nas ações nos últimos meses", disse Kevin Gade, diretor de operações da Bahl & Gaynor, investidora da UnitedHealth.

A Berkshire declarou em um documento enviado à SEC na quinta-feira que possuía 5,04 milhões de ações da UnitedHealth, no valor de cerca de US$1,57 bilhão em 30 de junho. Buffett já havia detido cerca de 1,18 milhão de ações da UnitedHealth entre 2006 e 2009, antes de vender toda sua participação em 2010, durante a gestão anterior de Helmsley.

Vários outros grandes fundos de hedge, incluindo Appaloosa Management, de David Tepper, Lone Pine Capital e Two Sigma Investments, também compraram ações da UnitedHealth, segundo documentos regulatórios divulgados na quinta-feira.

(Reportagem de Shashwat Chauhan e Mariam Sunny em Bengaluru; reportagem adicional de Amina Niasse em Nova York)