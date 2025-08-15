Topo

4º lote de restituição do IRPF: veja quando serpa nova rodada de pagamentos

Imposto de Renda 2025 - Joédson Alves/Agência Brasil
Imposto de Renda 2025 Imagem: Joédson Alves/Agência Brasil
15/08/2025

Quem não foi contemplado com a restituição no terceiro lote do Imposto de Renda 2025 poderá verificar se está entre os beneficiados do próximo grupo a partir de 22 de agosto. Nesse dia, a Receita Federal divulgará a lista de contribuintes incluídos no quarto lote, cujo depósito está previsto para 29 de agosto.

Calendário de pagamentos da restituição do IR 2025

  • 1º lote: 30 de maio (já pago)
  • 2º lote: 30 de junho (já pago)
  • 3º lote: 31 de julho (já pago)
  • 4º lote: 29 de agosto
  • 5º e último lote: 30 de setembro

Quem recebe primeiro a restituição do IR?

A prioridade é dada aos contribuintes idosos, especialmente aqueles com 80 anos ou mais. Depois, o pagamento é destinado a pessoas com 60 anos ou mais, além de pessoas com deficiência ou doenças graves. Segundo a Receita Federal, em caso de empate nos critérios, quem entregou a declaração mais cedo tem preferência.

Ordem de prioridade para restituição

  1. Idosos com 80 anos ou mais
  2. Idosos a partir de 60 anos, pessoas com deficiência e portadores de doença grave
  3. Contribuintes cuja principal renda seja proveniente do magistério
  4. Quem usou a declaração pré-preenchida e optou por receber via PIX
  5. Demais contribuintes

Como consultar sua restituição?

Para saber se o valor será liberado no próximo lote, é necessário acessar o site da Receita Federal e preencher o formulário com CPF, data de nascimento e o ano de exercício (2025).

A atualização sobre o status da restituição é feita mensalmente. Caso o contribuinte não esteja incluído no lote seguinte e não haja pendências na declaração, o sistema exibirá apenas a mensagem "em fila de restituição".

