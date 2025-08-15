10 dicas para proteger crianças e adolescentes na internet

O vídeo recente do influenciador Felca reacendeu o debate sobre a "adultização" precoce e reforçou uma questão crucial para as famílias: como proteger crianças e adolescentes da exposição a conteúdos inadequados e dos perigos da internet, em um cenário em que o celular é a principal porta de acesso?

Dentro desse contexto, é importante relembrar que o Android e o iOS (sistema operacional dos iPhones) oferecem ferramentas para ajudar no monitoramento e controle do que os filhos veem e fazem no smartphone. A seguir, reunimos dicas e recursos que podem aumentar a segurança digital dos adolescentes.

4 ações para celulares Android

1. Configurar o Google Family Link. Esta é a central de controle parental do Android, onde é possível criar uma conta supervisionada para os filhos e adicionar uma série de restrições, como limites diários de tempo de tela e bloqueio de downloads.

Também mostra relatórios de uso semanais, rastreia a localização do dispositivo em tempo real e até oferece a função de bloqueio remoto. Para configurar, vá em:

Configurações > Bem-estar digital e controles parentais > Supervisionar conta

A partir daqui, será preciso inserir as informações do responsável e da criança/adolescente

2. Restringir downloads. Se não quiser que seu filho tenha acesso a aplicativos, jogos, filmes e livros indesejados, é possível filtrar tais conteúdos conforme a classificação indicativa de faixa etária. Para restringir downloads na Play Store, vá em:

Play Store > [foto] > Configurações > Família > Controles da família

Também é possível definir as restrições de conteúdo pelo Family Link:

Gerenciar configurações > Controles da Google Play > Classificação de conteúdo

3. Aprovar downloads de apps. Qualquer tentativa de instalar um aplicativo na Play Store pode exigir a autorização do responsável. Assim, dá para bloquear qualquer jogo, rede social ou app inapropriado. Para ativar, vá em:

Family Link > Perfil da conta supervisionada > Gerenciar Configurações

Agora entre em Controles da Google Play > Aprovar todas as contas e downloads

Também dá para colocar uma senha na Play Store, diretamente no celular da criança ou adolescente:

Configurações > Família > Controle da Família > ative a opção e crie um PIN que será exigido para todos os downloads

4. Ativar a navegação segura no Chrome. Com ela, o navegador impede que conteúdos adultos apareçam nos resultados de busca e nos vídeos recomendados, ajudando a evitar exposição acidental a material impróprio. Ative no celular do seu filho:

Acesse "google.com" ou app do navegador Chrome > [foto] > Configurações > Privacidade e segurança > Navegação segura > Ative "Proteção reforçada".

Dica extra: aplicativo para todos

Qustodio. Um app de controle parental para celulares Android e iPhone, além de computadores Windows e Mac. O Qustodio faz quase tudo que o Family Link do Google oferece, com o diferencial de também monitorar redes sociais, mensagens e até ligações, identificando conteúdos inadequados. Há uma versão gratuita, com funções básicas, e planos pagos que liberam recursos avançados, a partir de R$ R$ 54,95/ano.

5 ações para o iPhone

1. Criar um Apple ID infantil. O Compartilhamento Familiar é a base para proteger os adolescentes no iPhone, conectando as contas de todos os membros da família. Além de compartilhar compras, assinaturas, fotos, calendários e mais conteúdos, é possível gerenciar o perfil dos filhos, aprovar ou negar compras e downloads, compartilhar localização e ativar outras ferramentas de controle parental. O primeiro passo é incluir o dependente:

Ajustes > [seu nome] > Compartilhamento familiar > Adicionar membro da família

Então, entre com a mesma Conta Apple no iPhone do seu filho e verifique se ele aparece na lista de membros.

2. Configurar o Tempo de Uso. É possível verificar quanto tempo é gasto em cada app, definir limites diários para uso e mais. No iPhone do seu filho, vá em:

Ajustes > Tempo de Uso

Na mesma seção, há o Tempo de Repouso, que bloqueia o iPhone em horários definidos, liberando apenas apps essenciais. É ideal para evitar distrações em horários de estudo ou durante a noite.

3. Ativar a autorização para compras. Garante que qualquer download ou compra na App Store precise de aprovação dos pais, evitando gastos indevidos ou instalação de apps indesejados. Para ativar, vá em:

Ajustes > [seu nome] > Compartilhamento Familiar > Clique no nome do seu filho > Pedir para comprar

4. Acompanhe a localização pelo Buscar. App muito usado para localizar dispositivos Apple perdidos, também é útil para acompanhar em tempo real a localização dos filhos, receber alertas quando eles chegam ou saem de lugares pré-definidos (como escola ou casa) e até bloquear ou apagar o aparelho remotamente em caso de perda ou roubo. Para isso, vá em:

Buscar > Pessoas > Selecione o nome do seu filho > Veja a localização no mapa ou configure alertas de chegada e saída

5. Ativar as restrições do navegador Safari. Assim como o Google Chrome, o navegador Safari, da Apple, tem um modo de navegação segura, que alerta sobre sites suspeitos e downloads maliciosos e bloqueia automaticamente sites adultos. Para ativar, vá em:

Ajustes > Tempo de Uso > Ative "Restrições de conteúdo e privacidade" > Conteúdo permitido > Conteúdo Web > Limitar sites adultos

