EUA aprovam colírio para 'vista cansada' que reduz o uso de óculos

Até recentemente, as soluções mais comuns para a presbiopia, popularmente conhecida como "vista cansada", eram óculos de leitura e lentes multifocais.

Agora, uma nova alternativa acaba de ser aprovada pela FDA (Food and Drug Administration), a agência que regulamenta uso de medicamentos nos Estados Unidos: a solução oftálmica VIZZ, desenvolvida pela biofarmacêutica LENZ Therapeutics. Ainda não há previsão de quando a substância poderia ser usada no Brasil.

O colírio é o primeiro à base de aceclidina 1,44% a receber aval da agência para tratar a condição. Trata-se de uma substância que contrai o esfíncter da íris, reduzindo o diâmetro da pupila. Esse mecanismo provoca o efeito "pinhole" (buraco de agulha), que aumenta a profundidade de foco e melhora a visão de perto sem comprometer a visão de longe.

Nos estudos clínicos, o início da ação ocorreu cerca de 30 minutos após a aplicação e durou até 10 horas, proporcionando independência para atividades cotidianas durante a maior parte do dia. A aprovação se baseou em três ensaios clínicos, com 466 pacientes acompanhados por 42 dias, e com 217 voluntários avaliados por seis meses — todos mostrando melhora significativa da visão próxima em comparação ao grupo controle.

O que é vista cansada?

A presbiopia é uma condição comum que surge como parte do processo natural de envelhecimento dos olhos. Sua principal causa está na perda gradual da elasticidade do cristalino —a lente natural localizada entre a íris e o vítreo, responsável pelo foco. Com o passar dos anos, o cristalino se torna mais rígido e menos capaz de mudar de forma, dificultando a acomodação para objetos próximos.

Os músculos ciliares, que atuam no ajuste do foco, também perdem eficiência, resultando em sintomas como dificuldade para ler letras pequenas, necessidade de afastar o texto para enxergar melhor, visão turva de perto, fadiga ocular e dor de cabeça.

Outros sinais incluem dificuldade em ambientes com pouca luz, necessidade de iluminação mais forte para leitura, ardência, lacrimejamento e vermelhidão nos olhos. Embora seja mais frequente a partir dos 40 anos, a presbiopia pode se manifestar um pouco antes ou depois dessa faixa etária.

Segurança, benefícios e expectativas de uso

O perfil de segurança do VIZZ foi considerado favorável. Ao longo dos dias de observação, não houve registro de eventos adversos graves relacionados ao tratamento. Os efeitos colaterais mais comuns foram irritação ocular momentânea (20% dos casos), visão levemente turva (16%), dor de cabeça (13%) e vermelhidão (8%). Segundo os pesquisadores, essas reações foram leves, temporárias e autolimitadas.

De acordo com Eef Schimmelpennink, CEO da LENZ Therapeutics, a aprovação representa um progresso significativo para milhões de pessoas afetadas pela presbiopia — somente nos Estados Unidos, estima-se que 128 milhões de adultos convivam com o problema.

A expectativa é que as amostras para oftalmologistas estejam disponíveis em outubro de 2025, com o lançamento comercial previsto para o final do quarto trimestre nos Estados Unidos. Para venda no Brasil, um medicamento do tipo ainda teria de passar pela avaliação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Embora não substitua totalmente os óculos, o novo colírio oferece mais liberdade e conveniência, sendo especialmente útil para eventos e atividades específicas que demandam visão nítida de perto, sem o uso constante de lentes corretivas.

