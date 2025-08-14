Zema e Ratinho Jr não assinam carta de apoio a realização da COP30 em Belém

Cotados para a presidência da República, os governadores de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) e do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), não assinaram a carta de apoio à realização da COP30 em Belém (PA).

O que aconteceu

Governadores de 19 estados assinaram o documento na quarta-feira, durante evento em Belém. Outros possíveis presidenciáveis, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), de Goiás, Ronaldo Caiado (União), e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), não compareceram, mas os vices assinaram a carta.

Além de Zema e Ratinho, outros seis não assinaram a carta. São eles: Jerônimo Rodrigues (PT), da Bahia, Ibaneis Rocha (MDB), do Distrito Federal, Carlos Brandão (PSB), do Maranhão, Rafael Fonteles (PT), do Piauí, Antonio Denarium (PP), de Roraima, e Jorginho Mello (PL).

O encontro ocorreu no Centro de Economia Criativa, no Parque da Cidade. O local sediará a COP30 de 10 a 21 de novembro.

Documento reforça a soberania da Amazônia. A carta "expressa o compromisso dos estados subnacionais brasileiros com as diretrizes climáticas mundiais e com a necessária liderança do Brasil no enfrentamento dos desafios ambientais globais."

Veja a lista de assinaturas

1) Governador Gladson Camelí, (Acre);

2) Governador em exercício, Ronaldo Lessa (Alagoas);

3) Governador Clécio Luís (Amapá);

4) Governador Wilson Lima (Amazonas);

5) Vice-governadora Jade Romero (Ceará);

6) Governador Renato Casagrande (Espírito Santo);

7) Vice-governador Daniel Vilela (Goiás);

8) Governador Mauro Mendes (Mato Grosso);

9) Governador em exercício, Barbosinha (Mato Grosso do Sul);

10) Governador Helder Barbalho (Pará);

11) Vice-Governador Lucas Ribeiro (Paraíba);

12) Governadora Raquel Lyra (Pernambuco);

13) Governador Cláudio Castro (Rio de Janeiro);

14) Governadora Fátima Bezerra (Rio Grande do Norte);

15) Vice-governador Gabriel Souza (Rio Grande do Sul);

16) Vice-governador Sérgio Gonçalves (Rondônia);

17) Vice-governador Felicio Ramuth (São Paulo);

18) Governador Fábio Mitidieri (Sergipe);

19) Governador Wanderlei Barbosa (Tocantins).