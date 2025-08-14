Topo

Notícias

Zema e Ratinho Jr não assinam carta de apoio a realização da COP30 em Belém

Governadores e vices se reuniram em Belém na quarta-feira - Rodrigo Pinheiro/Agência Pará
Governadores e vices se reuniram em Belém na quarta-feira Imagem: Rodrigo Pinheiro/Agência Pará
do UOL

Do UOL, em São Paulo

14/08/2025 22h20Atualizada em 14/08/2025 22h20

Cotados para a presidência da República, os governadores de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) e do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), não assinaram a carta de apoio à realização da COP30 em Belém (PA).

O que aconteceu

Governadores de 19 estados assinaram o documento na quarta-feira, durante evento em Belém. Outros possíveis presidenciáveis, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), de Goiás, Ronaldo Caiado (União), e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), não compareceram, mas os vices assinaram a carta.

Além de Zema e Ratinho, outros seis não assinaram a carta. São eles: Jerônimo Rodrigues (PT), da Bahia, Ibaneis Rocha (MDB), do Distrito Federal, Carlos Brandão (PSB), do Maranhão, Rafael Fonteles (PT), do Piauí, Antonio Denarium (PP), de Roraima, e Jorginho Mello (PL).

O encontro ocorreu no Centro de Economia Criativa, no Parque da Cidade. O local sediará a COP30 de 10 a 21 de novembro.

Documento reforça a soberania da Amazônia. A carta "expressa o compromisso dos estados subnacionais brasileiros com as diretrizes climáticas mundiais e com a necessária liderança do Brasil no enfrentamento dos desafios ambientais globais."

Veja a lista de assinaturas

1) Governador Gladson Camelí, (Acre);

2) Governador em exercício, Ronaldo Lessa (Alagoas);

3) Governador Clécio Luís (Amapá);

4) Governador Wilson Lima (Amazonas);

5) Vice-governadora Jade Romero (Ceará);

6) Governador Renato Casagrande (Espírito Santo);

7) Vice-governador Daniel Vilela (Goiás);

8) Governador Mauro Mendes (Mato Grosso);

9) Governador em exercício, Barbosinha (Mato Grosso do Sul);

10) Governador Helder Barbalho (Pará);

11) Vice-Governador Lucas Ribeiro (Paraíba);

12) Governadora Raquel Lyra (Pernambuco);

13) Governador Cláudio Castro (Rio de Janeiro);

14) Governadora Fátima Bezerra (Rio Grande do Norte);

15) Vice-governador Gabriel Souza (Rio Grande do Sul);

16) Vice-governador Sérgio Gonçalves (Rondônia);

17) Vice-governador Felicio Ramuth (São Paulo);

18) Governador Fábio Mitidieri (Sergipe);

19) Governador Wanderlei Barbosa (Tocantins).

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Juiz libera contratação de PMs da reserva para escolas cívico-militares

Pagamento de bônus a GCMs por recuperação de motos roubadas avança na Câmara de SP

Zema e Ratinho Jr não assinam carta de apoio a realização da COP30 em Belém

Embaixada dos EUA alertam grávidas que tentarem ter filhos no país em busca de cidadania

Moraes pede data para julgamento de Bolsonaro

Gatonet: Anatel alerta que aparelhos de TV box podem estar infectados por malware

Brasil é vice-campeão na Copa América de basquete em cadeira de rodas

'Não está sendo fiel aos fatos': Barroso e Fux se desentendem no plenário do STF

8/1: Moraes manda prender condenado que tirou tornozeleira eletrônica

Corinthians entra em conflito com City Group por jovem promessa de 16 anos

Hegseth apoia direito de voto das mulheres, diz Pentágono, apesar de ter republicado o vídeo