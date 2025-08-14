Yduqs tem queda de 45,6% no lucro ajustado do 2º tri; Ebitda também recua

SÃO PAULO (Reuters) - A Yduqs reportou nesta quinta-feira um lucro líquido ajustado de R$30,6 milhões no segundo trimestre, recuando 45,6% em relação aos mesmos três meses do ano passado.

O resultado ficou abaixo do esperado por analistas no mercado. Segundo a média das estimativas compiladas pela LSEG, o lucro seria de R$40,5 milhões.

O grupo de educação apurou um lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado de R$393,9 milhões no mesmo período, 7,3% inferior ao resultado de um ano antes, conforme relatório de resultados.

Para o Ebitda, analistas esperavam uma cifra de R$420,2 milhões para a companhia no trimestre, segundo dados da LSEG.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas; Edição de Bernardo Barbosa)